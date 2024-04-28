В поликлиниках Москвы рентген-исследования будет расшифровывать ИИ

В московских поликлиниках с мая 2024 года внедрят автономный искусственный интеллект для анализа рентгенологических исследований. Пациенты начнут получать заключения от нейросети в электронных медицинских картах после прохождения флюорографии или рентгенографии органов грудной клетки.

"В поликлиниках Москвы искусственный интеллект будет анализировать рентгеновские снимки без участия врача. Ежегодно выполняется в среднем два миллиона флюорографий и рентгенографий органов грудной клетки, и большую часть из них проводят для профилактики. К примеру, в 99% флюорографий не выявляют патологий — и врачи занимаются описанием нормы", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Учитывая огромный накопленный опыт в данной сфере, ИИ способен точно определить отсутствие признаков заболеваний, отметил градоначальник. Поэтому, пояснил Собянин, было принято решение делегировать анализ и описание исследований настроенным на максимальную чувствительность сервисам искусственного интеллекта. Для этого внедрён специальный тариф ОМС.

Перейти на использование сервисов ИИ без участия врача стало возможным благодаря высокому уровню развития умных алгоритмов в московской медицине. Нейросети смогут впервые самостоятельно выдавать заключения при описании результатов лучевых исследований. Они настроены на максимальную чувствительность и способны выявлять даже мельчайшие отклонения, которые не видит человеческий глаз. Если по окончании расшифровки исследований патологий обнаружено не будет, то итоги диагностики искусственного интеллекта автоматически поступят в электронные медицинские карты пациентов. В случае обнаружения патологий результаты получат врачи Московского референс-центра лучевой диагностики для анализа и подготовки заключения, которое станет доступно пациенту в течение суток.

До сентября ведущие рентгенологи России будут перепроверять работу алгоритмов, чтобы гарантировать, что риски ошибок при диагностике сведены к нулю. В течение двух суток специалисты клиники имени профессора Ю.Н. Касаткина Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) проведут дополнительные проверки и сформируют собственные заключения, которые также станут доступны в электронных медкартах. То есть пациенты получат два результата диагностики — от нейросети и врача.

Оплата работы автономных сервисов ИИ будет происходить в рамках системы обязательного медицинского страхования, для этого утвердили специальный тариф на оплату. Таким образом, для горожан эти технологии останутся бесплатными.

Внедрение автономных нейросетей повысит качество исследований и в то же время освободит врачей от рутинной работы по анализу однотипных результатов диагностики без патологий. ИИ способен выдавать заключение значительно быстрее, благодаря чему специалисты смогут уделить больше времени тем пациентам, которым это действительно требуется. Контролем за работой алгоритмов займутся специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины (НПКЦ ДиТ ДЗМ), в том числе врачи, учёные, инженеры и аналитики. В случае успешных результатов столичное правительство примет решение о внедрении автоматизированной интерпретации данных рентгенологических исследований с помощью технологий искусственного интеллекта на постоянной основе без дополнительного пересмотра врачом.