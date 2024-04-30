В Москве за 10 лет модернизировали более 40 театров

В Москве за последнее десятилетие отремонтировали, отреставрировали и реконструировали более 40 театров. В настоящее время специалисты приводят в порядок ещё ряд культурных учреждений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сейчас работы идут в Центре театра и кино на Поварской и в "Хоре солистов". В здании на Поварской оборудуют большую сцену со зрительным залом почти на 600 мест, малую сцену, ресторан и кинозал", — написал Собянин в своём телеграм-канале.

Мэр добавил, что специалисты восстанавливают исторические детали уникального здания, в том числе выход на улицу по западному фасаду. Открытие центра запланировано до конца года.

Центр театра и кино на Поварской был основан в 1945 году под названием Театр-студия киноактёра. Первый спектакль там состоялся в 1946 году — "Бранденбургские ворота" по пьесе Михаила Светлова в постановке Бориса Бабочкина. Первым директором учреждения стал актёр немого кино, кинорежиссёр, сценарист, педагог Григорий Александров, а первым художественным руководителем — режиссёр, художник, педагог, теоретик кино Сергей Юткевич. За долгие годы через труппу прошло более 700 актёров, а свои спектакли ставили такие мастера, как Сергей Герасимов, Иван Пырьев, Рубен и Евгений Симоновы, Михаил Ромм, Эраст Гарин, Алексей Дикий, Савва Кулиш, Анатолий Эфрос и другие. С 2017 года художественным руководителем театра является Никита Михалков.

Кроме того, недавно завершилась реставрация в Театре эстрады, а также прошли ремонтные работы в театрах "Практика" и "Шалом", Театре имени А.С. Пушкина и иных учреждениях. В московских театрах сегодня используются современные технологии, в том числе проекторы, мультимедийные экраны и студии звукозаписи, которые помогают создавать яркие спектакли.