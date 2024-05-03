Тот ещё повар: Как совладелец модного бара Delicatessen критикует Россию, но продолжает зарабатывать в Москве миллионы В столице зарабатывает сотню миллионов рублей в год кафе Delicatessen, которое принадлежит в том числе и переметнувшемуся на сторону Украины и переехавшему в Германию повару Ивану Шишкину. Сейчас он живёт в Гамбурге, а его жена собирает средства для ВСУ. 2 мая, 21:29 Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivan_the_fifth

Что известно про бар Delicatessen

В Москве на Садовой-Каретной продолжает успешно работать модное гастрономическое заведение Delicatessen. Открытие состоялось в 2010 году. Сооснователем и публичным лицом заведения всегда считался шеф-повар Иван Шишкин. Но после начала СВО кулинар дистанцировался от ресторана и перестал навещать родину, где ранее бывал регулярно. Выпускник МГУ давно уехал из России: сразу после возвращения Крыма.

Шишкин никогда не скрывал, что поддерживает навальнистов**. Его Delicatessen какое-то время даже служил штаб-квартирой для них. В этих стенах за бокальчиком любили собраться Алексей Навальный**, Борис Акунин*, Леонид Парфёнов*, Евгения Альбац* и другие якобы "оппозиционеры". Чтобы выказать почтение, Иван Шишкин лично обслуживал эту компанию иноагентов и экстремистов.

"Можем повторить”, так подписал эту фотографию Иван Шишкин (крайний справа, стоит). Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivan_the_fifth

Где живёт основатель бара

В 2014-м Иван Шишкин осел на послемайданной Украине. Там нашёл жену, поселился в её квартире, обзавёлся от неё ребёнком, выучил мову, стал выкладывать посты про то, что, дескать, "глоток свежего воздуха во Львове", и о том, что "украинцы лучше" и "сыр у них вкуснее". Но в 2022 году, буквально за неделю до начала спецоперации, его семья приехала жить в Москву. Мол, в интересах бизнеса. У четы тогда даже нашлась пара добрых слов о нашей столице. Но уже в марте Шишкины, чуть ли не проклиная Россию, бежали в Германию. Новый их дом — Гамбург.







А уже 8 марта они бежали в Берлин.

Какой позиции придерживается Шишкин

Сейчас Ивана Шишкина буквально трясёт от ненависти, когда он слышит слово "Россия" или видит наш триколор. По его сообщениям получается, что родина у него теперь "империя зла", её военнослужащие — "псы и упыри", все русские без исключения тоже "замазаны". Его антироссийские посты сопровождаются жовто-блакитными цветами.

Вот как Шишкин отреагировал на пророссийский митинг в Гамбурге.

— Идут, требуют мира с Россией. Я разволновался, стою и ору на них, все ритмичные слова вспомнил, стараюсь попадать в паузы между их речёвками. И вдруг осознаю, что они не понимают моих выкриков. Вся демонстрация — немцы. Танки не хотят давать! По виду не самая свежая и передовая публика: тётки, как из советской сберкассы, мужички с грубыми руками, — поставил он "диагноз".

Русофобия Шишкина развивается. Недавно он написал статью в "Новую газету" под названием "Дурной вкус России" с подзаголовком "Как Москва пытается колонизировать оккупированные территории при помощи несуществующей курицы по-херсонски".

— Дурной вкус превращает обычных людей в людоедов, — это он снова про россиян.

Когда в нашей стране приняли закон о запрете ЛГБТ**-движения, Шишкин запостил старую фотографию, сделанную в Delicatessen. На стене заведения тогда красовался радужный флаг.







Не ограничиваясь словами, Иван Шишкин жертвует деньги Украине.

— Всю прибыль получит украинский фонд. Покупая книжку, вы совершаете символический акт, а не только приобретаете полезное и нужное чтение, — пишет он про книгу, которую сейчас без проблем можно купить у нас в стране.

Жена Шишкина, бариста из Львова Анастасия Миколюк, ещё радикальнее. Она старается не пропускать ни одного проукраинского митинга в Евросоюзе, требует больше "Леопардов" и даже объявляла сбор на нужды ВСУ.





Русофобская позиция Ивана Шишкина не мешает ему оставаться соучредителем бара Delicatessen. Заведением управляет московское юрлицо "Индустрия ресторанного бизнеса" с доходами около 80 миллионов рублей в год. У Шишкина в бизнесе 12,4% долей. Сам он свой бар давно не навещал, но пару месяцев назад там устраивала фотосессию его старшая дочь.

Что осталось у ресторатора в Москве

У Ивана Шишкина остаётся дорогостоящая недвижимость в Москве: двушка в брежневке у зоопарка за 25 миллионов рублей, трёшка у парка "Царицыно" за 20 миллионов рублей и домовладение в московском поселении Сосенское, где коттедж стоит до 150 миллионов рублей.

Хотелось бы думать, что Иван Шишкин — один такой в коллективе гастрономического бара, но это, увы, не так. Другой совладелец, бармен Вячеслав Ланкин, судя по соцсетям, сейчас живёт то в Тбилиси, то в Ереване, а в Москве почти не бывает. При этом Ланкин не пропускает местные навальнистские** акции и выкладывает посты против спецоперации. Он ещё владеет аффилированной с Delicatessen компанией "Берн" со средними доходами 30 миллионов рублей в год.

Пост Ивана Шишкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivan_the_fifth

В социальных сетях самого заведения Delicatessen тоже есть неоднозначные посты. Один из них был опубликован на следующий день после начала СВО.

Пост Ивана Шишкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivan_the_fifth

* Признаны иноагентами на территории России. ** Включёны в реестр причастных к терроризму и экстремизму. *** Instagram и Facebook — часть корпорации Meta, которая признана в России экстремистской.

Нужно ли закрывать бизнес, который принадлежит критикам России и СВО? 0 Нужно, ведь их прибыль идёт на антироссийские акции Нет, если они платят налоги и оставляют прибыль в России Достаточно признать владельцев бизнеса иноагентами

Авторы Пётр Егоров