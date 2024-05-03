На линии МЦД вышел поезд нового поколения

На линии Московских центральных диаметров (МЦД) вышел поезд нового поколения "Иволга 4.0". В церемонии запуска приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозёров.

"Мы специально создавали новый поезд "Иволга" для центральных диаметров, и сегодня запускается уже четвёртая модель этого поезда. Она максимально приближена к самым лучшим мировым стандартам", — отметил столичный градоначальник.

Собянин добавил, что с момента запуска МЦД количество пассажиров выросло на 40%, а если считать внутри Москвы, то даже в два раза. И качественный подвижной состав является одной из причин этого. С 2011 года доля нового подвижного состава в Центральном транспортном узле (ЦТУ) увеличилась почти в 15 раз. За эти годы было поставлено свыше 3,9 тысячи новых вагонов, в планах поставка ещё около пяти тысяч до 2030 года. Средний возраст подвижного состава с 2011 года снизился втрое — с 24 до восьми лет.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

МЦД на сегодняшний день представляет собой четыре диаметра общей протяжённостью 303 километра. Она включает 136 станций, в том числе полсотни московских городских вокзалов. Интервал движения поездов составляет от пяти до семи минут. Всего пассажиров перевозит 398 поездов, 80% из которых относятся к современному подвижному составу. При этом на первых двух диаметрах обновление завершено уже на 100%, на третьем — на 76%, на четвёртом — на 55%. Каждый день пассажиры совершают по МЦД 1,3 миллиона поездок (с момента открытия диаметров их количество уже достигло 900 млн).

Планы развития МЦД на 2024 год предусматривают окончание строительства и реконструкции следующих восьми объектов пассажирской инфраструктуры:

новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3;

реконструируемый московский городской вокзал Щербинка МЦД-2;

новый вестибюль на Белорусском вокзале, который обеспечит интеграцию МЦД-1 с МЦД-4 (работы завершены);

северный вестибюль московского городского вокзала Москва-Сити (бывшая станция Тестовская) МЦД-4 с выходом к Мукомольному проезду и району "Большого Сити" (работы завершены);

южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово МЦД-1 (работы завершены);

уникальное пролётное строение, которое завершит интеграцию станции Кутузовская МЦД-4 с метро;

новый вестибюль станции Москва-Сити МЦК, который обеспечит интеграцию МЦК с МЦД-4;

надземный переход через улицу Ленина в составе московского городского вокзала Зеленоград – Крюково МЦД-3