Сильнейшая магнитная буря с начала года: как выжить метеозависимым 3 мая Эксперты из московской лаборатории солнечной астрономии сообщили, что ночью, со 2 на 3 мая, Землю накрыла мощнейшая магнитная буря. На солнце произошла вспышка высокого балла. Как защититься метеозависимым людям, расскажет Life.ru 3 мая, 09:11 Чего ждать от магнитной бури силой в 6 баллов 3 мая 2024 © Коллаж Life.ru / fusionbrain / Kandinsky

Наиболее сильные возмущения были зафиксированы с 3:00 часов ночи до 6:00 часов утра. В настоящее время буря продолжается и ожидается, что она утихнет только к обеду, приблизительно к 15:00 часам по Московскому времени. В настоящее время индекс достиг аж 7-ми баллов, что соответствует уровню G3.

Ожидается, что магнитосфера будет нестабильной и в выходные.

Это явление стало результатом высокой солнечной вспышки. Активность Солнца возросла на неделю раньше, чем ожидалось, отмечают ученые.

Напомним, что геомагнитная обстановка оставалась напряженной и вчера, 2 мая.

Магнитная буря в пятницу 3 мая 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ученые сообщают, что в 2024 году Солнце достигнет нового пика активности, что может привести к увеличению числа магнитных бурь.

Почти над всей территорией России сформировалась зона полярных сияний, поэтому велика вероятность их появления на широтах выше 65 градусов.

Как влияют магнитные бури на здоровье

Исследования показывают, что во время магнитных бурь увеличивается количество электромагнитных волн, которые могут негативно сказываться на нервной системе. Многие метеозависимые люди испытывают головные боли, усталость, сильную раздражительность и нарушения сна.

Кроме того, магнитные бури могут стать причиной ухудшения сердечно-сосудистого состояния, повышения артериального давления и ухудшения иммунной системы, что особенно ощутимо людьми старшего возраста.

Как пережить магнитную бурю 3 мая, советы врачей © freepik.com

Что советуют делать врачи, чтобы справиться с влиянием магнитных бурь

Чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье, рекомендуется следить за состоянием тела и эмоций, укреплять иммунитет, беречь сон и употреблять пищу, богатую витаминами и минералами.

Врачи рекомендуют принять ряд мер для защиты организма в период мощной магнитной бури 3 мая:

Во-первых, рекомендуется регулярно проветривать помещение и находиться на свежем воздухе. Витамин D, который мы получаем от солнечных лучей, является важным фактором для поддержания здоровья во время магнитных бурь.

Во-вторых, следует уделить особое внимание сбалансированному питанию. Включение в рацион продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, витаминами C и E, поможет снизить воспалительные реакции организма.

В-третьих, умеренная физическая активность, регулярные прогулки и занятие йогой могут смягчить негативные последствия магнитных бурь.

Наконец, важно не позволять стрессу влиять на наше здоровье. Практика медитации, релаксации и других способов управления стрессом могут помочь справиться с неблагоприятными воздействиями магнитных бурь.

Что категорически нельзя делать в магнитную бурю 3 мая 2024 года © freepik.com

Чего ни в коем случае нельзя делать во время магнитной бури 3 мая

Эта магнитная буря отличается от тех, что случались в начале 2024 года. Текущий индекс составляет около семи баллов. Это третья по силе буря года и она самая мощная. Поэтому стоит особенно внимательнее отнестись к своему здоровью и не пренебрегать советами врачей.

Чего категорически нельзя делать 3 мая:

Садиться за руль, если вы чувствуете, что вам плохо;

Проводить много времени за компьютером, телефоном или телевизором;

Подвергать себя сильному стрессу;

Планировать важные дела, которые требуют много физических и эмоциональных сил;

Забывать принимать лекарства, особенно те, что нормализуют давление.

Авторы Елена Герцева