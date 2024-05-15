"Каждый за свои деньги": Роль России в китайском проекте лунной базы Эксперт помог Life.ru оценить реалистичность показанного Китаем проекта Международной лунной исследовательской станции. 14 мая, 21:35 Эксперт оценил роль России в китайском проекте Международной лунной станции. Обложка © iki.cosmos

Россия на сегодняшний день для освоения Луны готова предоставить только исследовательские аппараты "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28", объяснил Life.ru историк космонавтики, специалист по межпланетным станциям Павел Шубин.

Напомним, "Луна-26" — это окололунный орбитальный зонд, который планируют запустить в 2027 году, "Луна-27" — посадочный модуль, который должен будет работать на поверхности и в том числе собрать и проанализировать образцы грунта на месте, а "Луне-28" предстоит уже не только собрать лунный реголит, но и доставить его на Землю. И это лишь первый этап российской лунной программы, этап разведки.

— Если мы реанимируем сверхтяж (ракету-носитель сверхтяжёлого класса. — Прим. Лайфа), возможностей будет больше, — уверен Павел Шубин.

Для доставки на Луну экипажей и всего необходимого для строительства постоянной базы требуется ракета грузоподъёмностью не менее 90 тонн, подчёркивает эксперт. Лунная конфигурация пилотируемого корабля "Орёл" весит около 20 тонн, но для отправки его к Луне необходимы два массивных разгонных блока, которые весят вместе с топливом 50 и 18 тонн. Кроме того, нужен сам лунный корабль, в который экипажу предстоит перейти из "Орла" для высадки на Луне. И даже если всё это запускать не вместе на одном носителе, а, допустим, по отдельности, самой большой проблемой является 50-тонный блок: даже будущая тяжёлая водородная версия "Ангары" — "Ангара-А5В" — сможет поднимать в космос максимум 37 тонн. Имеющиеся же сейчас носители "Ангара" имеют грузоподъёмность лишь около 25 тонн.

Стоит отметить, что существует проект российской сверхтяжёлой ракеты "Енисей" с грузоподъёмностью порядка 100 тонн, для которой предполагалось возвести стартовый комплекс на космодроме Восточный, однако в 2021 году от этого было решено отказаться.

Интересно, что в том же 2021 году Россия подписала с Китаем меморандум о сотрудничестве по проекту Международной лунной исследовательской станции, то есть постоянной и в перспективе обитаемой базы на Луне. Впрочем, Павел Шубин отмечает, что она в первую очередь задумана как необитаемая, "населённая" автоматическими аппаратами, и лишь в более отдалённом будущем намечено создать на Луне всё необходимое для длительного пребывания экипажей. Кстати, недавно Китайское национальное космическое управление опубликовало видео, на котором показана будущая база. На ролике продемонстрирована полноценная станция с работающими на ней людьми, однако в реальности, как заметил эксперт, китайская космонавтика пока тоже не вполне готова к отправке тайконавтов на Луну в длительную экспедицию.

— Американцы могут это реализовать просто за счёт больших размеров их модулей, у китайцев модули, грубо говоря, сравнимы с американскими кораблями "Аполлон". Они достаточно тесные, и я не совсем уверен насчёт того, как долго в них можно пробыть на Луне, — говорит историк космонавтики.

В любом случае без отечественной сверхтяжёлой ракеты, по мнению эксперта, очень трудно говорить о том, какая роль будет или должна быть отведена России в этом проекте. Сейчас же обе державы де-факто работают в этом направлении отдельно друг от друга.

— Хоть мы и подписали договор, но я не замечаю взаимодействия, интеграции систем связи, например. Каждый создаёт и запускает аппараты за свои деньги. То есть пока это просто некий договор, который, возможно, во что-нибудь выльется, — рассуждает эксперт.

Отметим, что местом прилунения аппаратов и строительства постоянных баз всеми ведущими космическими державами единогласно выбрана южная приполярная область, там спутниковые данные показывают наличие больших запасов водяного льда, который в перспективе можно будет использовать для производства ракетного топлива — водорода и кислорода, а также для бытовых нужд экипажей.

Авторы Адель Романенкова