Пригодится за городом: Какую технику бросились скупать в преддверии дачного сезона

В последнее время резко возросли объёмы продаж некоторых девайсов, которые нужны для комфортной загородной жизни.

Продажи роутеров и техники для умного дома заметно увеличились в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, наблюдается повышенный спрос на наушники, электронные книги и автомобильные аксессуары. Об этом свидетельствуют данные, собранные специалистами объединённой розничной сети "МегаФона" и Yota.

— Помимо фактора сезонности, на это повлияло и значительное расширение ассортиментного ряда, представленного на отечественном рынке, — поясняет директор компании по продажам Давид Борзилов.

Сообщается, что россияне за прошлый месяц купили в 1,5 раза больше гаджетов для умного дома. В основном приобретали смарт-розетки, метеостанции, датчики движения, температуры и влажности. Как отмечают эксперты, в основном системы умного дома популярны в Московском регионе, Новосибирской и Нижегородской областях, Санкт-Петербурге и Самарской области.

Также ощутимо вырос спрос на портативную технику, и прежде всего — на планшеты и электронные книги: отмечен рост на 18%. В топе предпочтений — гаджеты от российской марки Topdevice, корейской Samsung и различных китайских брендов. Интересно, что на 16% чаще россияне стали покупать проводные наушники.