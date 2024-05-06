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Три зловещих признака, что скоро с вами случится беда: Если заметили их — берегитесь

Народные приметы и суеверия отражают большое количество поверий и предсказаний, связанных со здоровьем и смертью. Многие люди верят, что, если охранные атрибуты — крестик или оберег — ломаются, значит, скоро в жизни случится что-то плохое. Но так ли это на самом деле?

6 мая, 16:00
Какие есть зловещие приметы, указывающие на скорую беду или тяжёлую болезнь? Нужно ли верить и как себя обезопасить — рассказал экстрасенс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Какие есть зловещие приметы, указывающие на скорую беду или тяжёлую болезнь? Нужно ли верить и как себя обезопасить — рассказал экстрасенс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Любые христианские атрибуты, тем более такие важные, как нательный крестик, человеку свойственно наделять той же святостью, что и, например, иконы святых. Из-за этого любое происшествие, любой несчастный случай с такими вещами кажется нам проявлением божественного неодобрения или дурным предзнаменованием.

Однако, как рассказывает Life.ru экстрасенс и астролог Аделина Блэкмун, это типичное самосбывающееся пророчество. "Проще говоря, думая о том, что порванная цепочка — дурной знак, вы сами программируете себя на что-то плохое", говорит эксперт. О чём мы думаем, то мы и притягиваем в свою жизнь, этот закон работает всегда.

Треснуло кольцо "Спаси и сохрани" — к чему примета?

Треснуло кольцо "Спаси и сохрани": что это значит? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Треснуло кольцо "Спаси и сохрани": что это значит? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Во-первых, любой физический предмет может сломаться, потеряться, стать непригодным в использовании. Даже иконы, когда стареют и перестают использоваться, сжигают по определённым правилам.

Освящённые кольцо или крестик, если сломались, стоит отнести в храм, самостоятельно закопать в землю в укромном месте или сохранить в отдельной шкатулке дома.

Аделина Блэкмун

Экстрасенс, астролог

Освящённые кольцо или крестик, если сломались, стоит отнести в храм, самостоятельно закопать в землю в укромном месте или сохранить в отдельной шкатулке дома.
Освящённые кольцо или крестик, если сломались, стоит отнести в храм, самостоятельно закопать в землю в укромном месте или сохранить в отдельной шкатулке дома.

Во-вторых, важно помнить, что сам по себе физический предмет не является святым. Таковой является ваша вера. Если суеверия сильнее веры, вы так и будете накликивать на себя беду мыслями о дурных предзнаменованиях.

Это плохо, если порвалась цепочка с крестиком?

Народные приметы: что значит, если порвалась цепочка с нательным крестиком. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Народные приметы: что значит, если порвалась цепочка с нательным крестиком. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если посмотреть на все приметы, то можно увидеть, что одно и то же событие они толкуют иногда по-разному.

Так, порванная цепочка может быть, с одной стороны, знаком болезни, а с другой — символом выхода из тяжёлой ситуации, "замкнутого круга".

Аделина Блэкмун

Экстрасенс, астролог

Так, порванная цепочка может быть, с одной стороны, знаком болезни, а с другой — символом выхода из тяжёлой ситуации, "замкнутого круга".
Так, порванная цепочка может быть, с одной стороны, знаком болезни, а с другой — символом выхода из тяжёлой ситуации, "замкнутого круга".

И в том и в другом случае это может быть правдой, всё будет зависеть от того, во что поверите. Не программируйте себя на плохое. "Если и стоит как-то толковать такие события, то только как повод остановиться и спросить себя: "Я всё делаю правильно? Нет ли в моей жизни чего-то такого, что стоит исправить прямо сейчас?" говорит экстрасенс.

Если свеча сразу погасла, когда поставил себе за здравие, это плохой знак?

Погасла церковная свеча, когда ставили за здравие: что значит примета? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Погасла церковная свеча, когда ставили за здравие: что значит примета? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Есть множество народных поверий, что скоро с человеком случится что-то плохое: смерть, тяжёлая болезнь, чёрная полоса или иного рода проблемы. На будущие горести указывают такие распространённые приметы, как разбитое или внезапно треснувшее зеркало: часто ассоциируется с несчастьем или смертью. Странные звуки и стук по ночам в доме или квартире: согласно народным приметам, стук в дверь в ночи может быть интерпретирован как предвестие плохих новостей. Падение предметов: если что-то падает из рук или со стола, это может быть воспринято как плохой знак. И, конечно же, в народных приметах любят ассоциировать остановившиеся часы как предвестие скорой смерти.

Некоторые христиане также считают плохим знаком, если при попытке поставить себе свечку за здравие в церкви она сразу гаснет. Люди видят в этом знак о скором ухудшении здоровья или даже сигнал от высших сил, что скоро на тот свет дорога откроется. Но так ли это?

К чему снится покойник на Пасху и зовёт с собой и что будет, если пойти за ним
К чему снится покойник на Пасху и зовёт с собой и что будет, если пойти за ним

Если свеча погасла, это может быть вызвано различными факторами, такими как сквозняк, неправильное размещение свечи, качество воска, фитиля и т.д. Можно не пугаться и попробовать поставить свечу за здравие снова, но уже сосредоточиться на положительных мыслях и намерениях. Скорее всего, она останется гореть.

Авторы
Елизавета Терешкова
Елизавета Терешкова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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