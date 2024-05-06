Три зловещих признака, что скоро с вами случится беда: Если заметили их — берегитесь Народные приметы и суеверия отражают большое количество поверий и предсказаний, связанных со здоровьем и смертью. Многие люди верят, что, если охранные атрибуты — крестик или оберег — ломаются, значит, скоро в жизни случится что-то плохое. Но так ли это на самом деле? 6 мая, 16:00 Какие есть зловещие приметы, указывающие на скорую беду или тяжёлую болезнь? Нужно ли верить и как себя обезопасить — рассказал экстрасенс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Любые христианские атрибуты, тем более такие важные, как нательный крестик, человеку свойственно наделять той же святостью, что и, например, иконы святых. Из-за этого любое происшествие, любой несчастный случай с такими вещами кажется нам проявлением божественного неодобрения или дурным предзнаменованием.

Однако, как рассказывает Life.ru экстрасенс и астролог Аделина Блэкмун, это типичное самосбывающееся пророчество. "Проще говоря, думая о том, что порванная цепочка — дурной знак, вы сами программируете себя на что-то плохое", — говорит эксперт. О чём мы думаем, то мы и притягиваем в свою жизнь, этот закон работает всегда.

Треснуло кольцо "Спаси и сохрани" — к чему примета?

Треснуло кольцо "Спаси и сохрани": что это значит? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Во-первых, любой физический предмет может сломаться, потеряться, стать непригодным в использовании. Даже иконы, когда стареют и перестают использоваться, сжигают по определённым правилам.

Освящённые кольцо или крестик, если сломались, стоит отнести в храм, самостоятельно закопать в землю в укромном месте или сохранить в отдельной шкатулке дома. Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

Во-вторых, важно помнить, что сам по себе физический предмет не является святым. Таковой является ваша вера. Если суеверия сильнее веры, вы так и будете накликивать на себя беду мыслями о дурных предзнаменованиях.

Это плохо, если порвалась цепочка с крестиком?

Народные приметы: что значит, если порвалась цепочка с нательным крестиком. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если посмотреть на все приметы, то можно увидеть, что одно и то же событие они толкуют иногда по-разному.

Так, порванная цепочка может быть, с одной стороны, знаком болезни, а с другой — символом выхода из тяжёлой ситуации, "замкнутого круга". Аделина Блэкмун Экстрасенс, астролог

И в том и в другом случае это может быть правдой, всё будет зависеть от того, во что поверите. Не программируйте себя на плохое. "Если и стоит как-то толковать такие события, то только как повод остановиться и спросить себя: "Я всё делаю правильно? Нет ли в моей жизни чего-то такого, что стоит исправить прямо сейчас?" — говорит экстрасенс.

Если свеча сразу погасла, когда поставил себе за здравие, это плохой знак?

Погасла церковная свеча, когда ставили за здравие: что значит примета? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Есть множество народных поверий, что скоро с человеком случится что-то плохое: смерть, тяжёлая болезнь, чёрная полоса или иного рода проблемы. На будущие горести указывают такие распространённые приметы, как разбитое или внезапно треснувшее зеркало: часто ассоциируется с несчастьем или смертью. Странные звуки и стук по ночам в доме или квартире: согласно народным приметам, стук в дверь в ночи может быть интерпретирован как предвестие плохих новостей. Падение предметов: если что-то падает из рук или со стола, это может быть воспринято как плохой знак. И, конечно же, в народных приметах любят ассоциировать остановившиеся часы как предвестие скорой смерти.

Некоторые христиане также считают плохим знаком, если при попытке поставить себе свечку за здравие в церкви она сразу гаснет. Люди видят в этом знак о скором ухудшении здоровья или даже сигнал от высших сил, что скоро на тот свет дорога откроется. Но так ли это?

Если свеча погасла, это может быть вызвано различными факторами, такими как сквозняк, неправильное размещение свечи, качество воска, фитиля и т.д. Можно не пугаться и попробовать поставить свечу за здравие снова, но уже сосредоточиться на положительных мыслях и намерениях. Скорее всего, она останется гореть.