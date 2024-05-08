Какие 6 жизненно важных фраз каждый отец должен сказать дочери хотя бы раз Воспитание детей — сложная вещь, требующая максимального погружения родителей. Любое необдуманное слово может ранить ребёнка и принести ему моральные страдания, особенно если воспитываете девочку. Life.ru рассказывает, какие важные фразы дочери должен говорить отец. 8 мая, 14:30 Самый любимый мужчина в жизни: какие важные слова должен сказать каждый отец дочери? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Чтобы воспитать человека со здоровой психикой, отец должен говорить дочери в детстве правильные фразы. За каждым словом взрослому нужно следить, поскольку неправильно брошенные изречения могут принести малышке душевные страдания. Какие важные слова должен сказать каждый отец дочери?

1. "Я тебе верю"

Главная фраза, которую нужно произносить при воспитании детей, — "Я тебе верю". Тогда дочь будет понимать, что она за вами как за каменной стеной. Фото © Shutterstock / FOTODOM

При воспитании ребёнка важно привить мысль, что за родителями он как за каменной стеной. Если дочь попала в скандал, с кем-то подралась или на неё накричал воспитатель в детском саду, учитель в школе, то не спешите обвинять её во всех бедах.

Выслушайте версию случившегося малышки. Проверьте сказанные слова и, если они окажутся правдой, обязательно скажите: "Я тебе верю". Тогда дочь будет знать, что ей есть на кого положиться. Если же постоянно ставить под сомнение слова ребёнка, он будет понимать, что никому особо и не нужен. В этом случае вырастет обиженным на родителей и озлобленным.

2. "Я буду любить тебя, что бы ты ни сделала"

При воспитании и обучении детей важно показывать, что любите их не за какие-то положительные поступки, а просто так, потому что они ваши. Покажите, что любовь не зависит от действий дочери. Даже если она нахулиганила в детском саду, школе, оставайтесь на её стороне. Скажите: "Я буду любить тебя, что бы ты ни сделала". Тогда установите крепкую связь друг с другом.

3. "Ты молодец! Я тобой горжусь!"

Какие фразы говорят лучшие на свете папы? Если будете замечать успехи дочки, то вдохновите её на новые подвиги. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В семье важно замечать заслуги малышей перед обществом и их личные победы. Если дочь получила пятёрку в школе, победила на соревнованиях или поучаствовала в танцевальном конкурсе, то обязательно похвалите её за это. Скажите: "Ты молодец! Я тобой горжусь!" И вы увидите, какой одухотворяющий эффект это на неё окажет. Малышка воспрянет духом и получит дополнительную мотивацию для дальнейших занятий.

4. "Сделай сама"

Порой во время воспитания детей нужно говорить не только приятные фразы, но и строгие, побуждающие к действию. Если дочка просит о помощи в элементарных вещах, например не может сама одеться или найти игрушку, то следует объяснить ей, что с этим она справится самостоятельно. В этом случае вы покажете, что доверяете ей и уверены, что она со всем справится. К тому же получится развить самостоятельность и не допустить формирования у дочки комплексов.

5. "Какое платье ты хочешь?"

Такая фраза при воспитании и обучении детей поможет привить им самостоятельность и чувство стиля. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Даже в раннем возрасте важно давать малышке свободу выбора. Желательно предоставить дочке возможность подбирать наряды самостоятельно. Во время шопинга спрашивайте у дочери, что ей нравится, что бы она хотела надеть. Так вы убьёте одним выстрелом двух зайцев: научите девочку принимать решения без чужой помощи, а также выработаете у неё чувство стиля.

6. "Занимайся тем, что нравится"

При воспитании в семье важно давать дочке свободу выбора. Тогда она найдёт своё призвание и начнёт радоваться жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Многие родители во время воспитания детей в семье допускают грубейшую ошибку. Они навязывают, чем малышам нужно заниматься. В результате дочь всё детство ходит на кружки, которые не доставляют ей удовольствия, и вырастает мягкотелой, не умеющей самостоятельно принимать решения. Дайте ей больше свободы — и девочка однажды найдёт дело всей жизни, достигнет в нём успеха, вырастет психически здоровым человеком.

Авторы Никита Фартов