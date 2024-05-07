ПМЭФ-2024: на крауд-платформе идея.росконгресс.рф предложено на 65% больше тем, чем в прошлом году

Экспертами Фонда Росконгресс был отмечен энтузиазм, с которым люди откликнулись на приглашение принять участие в формировании повестки ПМЭФ. Сбор идей в очередной раз доказал, насколько патриотичным и неравнодушным является российское общество, готовое предлагать свежие идеи для развития страны, а диалог между активными гражданами и государством с каждым годом укрепляется. Кроме того, сбор предложений продемонстрировал желание участников к объединению в команды, где каждый готов обмениваться контактами, делиться знаниями и опытом.