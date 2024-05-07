Шокирующий прогноз астролога Тамары Глобы на май 2024: как изменится мир в этом месяце Легендарный астролог выпустила смелый прогноз. В мае 2024 года активизируются мировые политики, из-за чего изменится не только жизнь россиян, но и всего мира. Life.ru рассказывает, чего ожидать от последнего месяца весны. 7 мая, 09:35 Важные перемены в России и мире — какие ещё сложности предсказала на май астролог Тамара Глоба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tamaragloba

Гороскоп Тамары Глобы на май 2024 года одних людей обнадёжит, а другим испортит настроение. Последний месяц весны пройдёт под Тельцом — знаком зодиака матери-земли. Для людей, родившихся с 21 апреля по 21 мая, важными в жизни являются богатство, гармония и мирное небо над головой. Поэтому три этих фактора придут в жизнь всех россиян.

Тамара Глоба считает, что в мае люди будут напитываться энергией. В их жизни появятся новые возможности для развития. При этом астролог предупреждает, что Телец одновременно и мистический знак зодиака. Что ждёт россиян и весь мир в мае 2024 года?

В последний месяц весны вскроется много правды

В своём гороскопе Тамара Глоба говорит, что в мае 2024 года вскроется много правды. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В гороскопе Тамара Глоба говорит, что в мае 2024 года весь мир будет стремиться к справедливости и поиску правды. Вполне возможно, что в ближайшем будущем вскроются неизвестные ранее детали о тех или иных событиях. Причём это коснётся как мировой политики, так и жизни каждой отдельной семьи.

Долгий период затмений завершается

Тамара Глоба в мае предсказывает активизацию мировых лидеров и энтузиастов. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Тамара Глоба в гороскопе на май 2024 года отметила, что в последний месяц весны заканчивается долгий период затмений. Ожидается, что в первой половине месяца произойдут важные события как в мире, так и в жизни каждого россиянина. В этот период у людей появятся новые возможности, произойдут неожиданные открытия.

В мае 2024 года, прогнозирует Тамара Глоба, активизируются мировые энтузиасты. Они будут предпринимать некие действия в своей стезе. Также начнут активно действовать мировые лидеры. Они будут работать над установлением мира, строительством и делами, которые касаются большинства людей. Политики сфокусируются на росте доходов населения, обеспечении его питанием, деньгами. На повестке месяца будет стоять и мирное сосуществование с другими странами. Такие вопросы выйдут на первый план.

В мае 2024 года начнутся "вспышки проблем"

Тамара Глоба в 2024 году предсказывает появление проблем. В мае не исключены крупные пожары и катаклизмы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Тамара Глоба прогнозирует, что уже со второй недели мая начнутся "вспышки проблем". Например, будут происходить пожары, иные катастрофы. Но негативные события будут чередоваться с позитивными. В этом месяце многие люди будут искать любовь, находить её. Возможно развитие личных отношений.

Когда будут опасные дни в мае 2024: прогноз Глобы

Тамара Глоба в гороскопе на май 2024 года предсказывает опасные дни, когда нужно проявлять особую бдительность. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Тамара Глоба в гороскопе на май 2024 года порекомендовала в первую очередь проявлять осторожность в середине месяца. Именно в этот период будут самые опасные дни, когда люди столкнутся с неприятностями. В эти даты нужно много времени проводить с любимым человеком, близкими людьми и не отдаляться от них.

В конце мая, согласно гороскопу Тамары Глобы, начнётся новый важный период у россиян. В их жизни произойдут события, которые принесут им новые идеи. В этот период важно не стоять на месте, а искать новые возможности для развития и роста.

Астролог Тамара Глоба не исключает, что в конце мая между некоторыми странами и регионами могут установиться мир и добрососедские отношения. Вполне возможно, что они будут взаимодействовать друг с другом по-новому. Не исключено, что события, произошедшие в этот период, установят дружбу между государствами как минимум на год.

В гороскопе на май 2024 года Тамара Глоба также говорит, что в конце месяца нужно учиться новому и пытаться найти свежие идеи, решения. Они появятся в жизни без лишних проблем. Кроме того, астролог перечислила неблагоприятные дни мая 2024 года. Особую бдительность нужно проявлять 10, 15, 16, 18, 19, 25 и 29 мая. В эти даты могут случиться неприятности.

Авторы Никита Фартов