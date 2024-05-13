Они подмечают всё: Новое реалити-шоу "Детектор личности" перевернёт представление о работе психологов
В России появился уникальный проект от онлайн-университета Talentsy, в рамках которого испытают на прочность реальные возможности специалистов и поднимут острые и табуированные темы, о которых в стране всё ещё не принято говорить вслух.
Обложка © Онлайн-университет Talentsy
Можно ли определить по внешнему виду человека, его поведению, реакциям и эмоциям, что в детстве он пережил насилие или у него психическое расстройство? А если он намеренно пытается это скрыть? Маловероятно, что обычный человек сможет это понять, но вот психологи способны заглянуть под маски и выяснить, что же на самом деле произошло с незнакомыми им людьми. Но так ли всё просто, как кажется на первый взгляд?
"Детектор личности" — это настоящая квинтэссенция человеческих возможностей и социальных страхов, в конце которой все герои обязательно снимут свои маски.
Фото © Онлайн-университет Talentsy
Ещё одна цель проекта — популяризировать в обществе обращение к специалистам.
"Мы хотим привлечь внимание к профессии психолога. Ведь до сих пор некоторые считают, что к психологу обращаться стыдно, что к ним ходят только психи. Но это не так. Психолог — это добрый доктор, который способен помочь исцелить вашу жизнь, сделать её насыщенной, интересной, красочной", — убеждены создатели "Детектора личности".
Совсем скоро состоится премьера первой серии, увидеть её и следить за новостями можно в официальном канале проекта.
Видео © Онлайн-университет Talentsy