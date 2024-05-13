Они подмечают всё: Новое реалити-шоу "Детектор личности" перевернёт представление о работе психологов

В России появился уникальный проект от онлайн-университета Talentsy, в рамках которого испытают на прочность реальные возможности специалистов и поднимут острые и табуированные темы, о которых в стране всё ещё не принято говорить вслух.

Можно ли определить по внешнему виду человека, его поведению, реакциям и эмоциям, что в детстве он пережил насилие или у него психическое расстройство? А если он намеренно пытается это скрыть? Маловероятно, что обычный человек сможет это понять, но вот психологи способны заглянуть под маски и выяснить, что же на самом деле произошло с незнакомыми им людьми. Но так ли всё просто, как кажется на первый взгляд?