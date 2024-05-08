Врачи ведущих российских клиник прибыли на Ямал для чекапа здоровья коренных жителей Крайнего Севера В Ямало-Ненецком автономном округе прошёл арктический чекап — серия медосмотров представителей коренных народностей Севера. По приглашению "Газпром нефти" в Арктику прилетели узкопрофильные врачи, услуги которых не всегда доступны ямальским кочевникам. 8 мая, 14:15 Обложка © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

Комплексное медицинское обследование прошли тундровики, проживающие около Восточно-Мессояхского месторождения, посёлков Новый Порт и Мыс Каменный, а также у административного центра Ямальского полуострова — села Яр-Сале. Оно включало в себя общий и биохимический анализ крови, электрокардиографию, расширенное УЗИ, рентген — коренные ямальцы могли проверить здоровье по более чем 10 направлениям. Медицинские обследования проходили в течение двух недель. За это время все участники успели посетить врачей, сдать анализы и прийти на повторный приём для оценки результатов.

Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

В 2024 году на Ямал привлекли врачей узкого профиля: ревматологов, пульмонологов, эндокринологов, кардиологов, офтальмологов и др. Результаты обследований и заключения врачей были переданы участникам осмотров и направлены в местные клиники для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья людей или назначения специализированного лечения.

Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

В Яр-Сале, Мысе Каменном и Новом Порту медицинское обследование началось в преддверии Дня оленевода. Это позволило охватить наибольшее число ненцев, которые традиционно приезжают с семьями из тундры для участия в своём главном национальном празднике.

Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

— Коренные северяне знают, что всегда могут обратиться к нефтяникам за помощью. Для жителей Ямала открыты здравпункты наших месторождений, а врачи с промыслов выезжают для оказания помощи на стойбища оленеводов. При необходимости нефтяники предоставляют транспорт и в экстренных случаях привлекают санавиацию. Практика организации комплексных медосмотров жителей тундры стала для нас традиционной. Сотни семей коренных народностей Севера ежегодно проходят комплексную диагностику у наших врачей. Многим из них это помогло сохранить и укрепить здоровье, — рассказал начальник управления производственной безопасности "Газпром нефти" Виктор Сорокин.

Авторы Валерия Мишина