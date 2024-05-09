Детские экскурсоводы и маршруты-приключения: В Москве активно развивается семейный туризм
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В Москве активно развивается семейный отдых. Так, в 2023 году 47% российских туристов посещали столицу РФ с семьёй или в паре. 76% из них приезжали в город вместе с детьми.
На семейные поездки в Москву многих путешественников мотивирует желание показать детям столицу и её древности. Помогают в этом гиды — ежедневно в городе проходит полтысячи экскурсий на любой вкус. Самыми популярными маршрутами являются прогулки по Красной площади и Александровскому саду, Китай-городу, музеям-заповедникам "Кусково", "Царицыно", "Коломенское", а также древнему району "Ивановская Горка". При этом у гостей есть большой выбор форматов экскурсий, среди которых уличные пешеходные, музейные, автобусные с аниматорами, обзорные и тематические.
"Детские экскурсоводы проходят повышение квалификации, поэтому знают, как сделать экскурсию нескучной. Особенность семейных прогулок — в подаче информации: использовании диалогов, игр, заданий, реквизита, интерактивов. Это адаптированный под разный возраст текст и менее продолжительное время экскурсии", — пояснила руководитель бюро детских экскурсий, аккредитованный экскурсовод по Москве Карина Силакова.
Гид и создательница детских экскурсий-квестов Полина Глаголева назвала ключевой задачей московских экскурсоводов разрушение стереотипа о том, что на познавательной прогулке будет скучно. По её словам, юные посетители должны видеть, что экскурсовод — это не уставшая женщина с грустным голосом. Для современных детей, имеющих клиповое мышление, важна постоянная вовлечённость, и цель гида — занять их внимание. При этом всё должно происходить в игровой форме, весело и интересно, отмечает Глаголева.
Те же, кто предпочитает самостоятельные прогулки, могут воспользоваться семейной программой "Играй в Москву", которую запустили в прошлом году. Она включает в себя маршруты-приключения по столице. Каждый посвящён отдельной теме и длится около часа. Так, например, "Путь героя" стартует от музея-панорамы "Бородинская битва" и заканчивается на Поклонной горе. Этот маршрут знакомит с судьбами великих людей разных эпох. Взрослые путешественники смогут узнать больше об истории России, а юные — понять, что значит быть гражданином своей страны.
Фото © Mos.ru
Маршрут "Тайны Зелёной планеты" проложен от храма Христа Спасителя через Дом культуры "ГЭС-2" по Александровскому саду и Красной площади к парку "Зарядье". Благодаря этому направлению ребёнок получит знания по экологии и истории, а также потренирует своё воображение. Прогулка поможет достичь гармонии с природой внутри современного мегаполиса.
Знаменитые столичные музеи также нацелены на детский туризм. Специальные программы для детей и подростков есть, к примеру, в Третьяковской галерее. При этом юных посетителей не просто водят по выставкам, а объясняют им, как "читать" картины, и рассказывают о художниках. Классикой всё не ограничивается — в креативных кластерах учат понимать и современное искусство.
Многие семьи приезжают в Москву с целью посетить разнообразные фестивали. Так, несколько сотен праздничных мероприятий состоялось в столице в новогодние праздники, а в марте на 29 площадках прошла "Московская Масленица". Юные гости могли научиться готовить блины с орехами и малиновым соусом, познакомиться с ремёслами и покататься на санях.
Остановиться в Москве семьи могут в гостиницах, которые рассчитаны на любой возраст. При этом некоторые отели предоставляют бесплатное размещение и завтрак для детей до пяти лет и скидки для посетителей от пяти до 11 лет. Юным гостям также могут подарить сладости или раскраски. А многочисленные московские рестораны зачастую имеют детское меню, посуду, стульчики для кормления, раскраски с карандашами и фломастерами. Во многих заведениях доступна комната для малышей с развлечениями и угощениями, а есть и полностью ориентированные на детей рестораны с большим пространством для игр.