Песков, Бабкина, Shaman и другие: Life.ru спросил у известных россиян, какие их любимые фильмы о войне

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина больше любит советские фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне. По её словам, конечно, прекрасно, что современных кинематографистов и сегодня волнует эта вечная тема, но в картинах 50, 60 и 70-х годов, как выразилась певица, "больше правды", потому что создавали их люди того поколения, которое на своих плечах вынесло тяготы военного времени.

Когда ты смотришь в очередной раз "А зори здесь тихие", снятые фронтовиком Станиславом Ростоцким, ты вновь и вновь переживаешь за девушек-зенитчиц, которые впятером вступают в неравный бой с немецкими диверсантами. А какие там актрисы! Лена Драпеко, Оля Остроумова, Ира Шевчук... Для них, рождённых уже после Победы, война не была далёкой историей, потому каждая роль сыграна органично и просто блестяще. Надежда Бабкина

Другой фильм, без которого собеседница Life.ru не представляет День Победы, — это "Офицеры" — великая картина по пьесе того же Бориса Васильева, что написал повесть "А зори здесь тихие". Мурашки по коже, слёзы на глазах и комок в горле, когда в финале звучит: "От героев былых времён не осталось порой имён…"

Фото © Кадр из фильма "Офицеры", режиссёр Владимир Роговой, сценаристы Кирилл Рапопорт, Борис Васильев / Kinopoisk

"Ну и не могу не сказать о фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова. В нём нет ни единого выстрела, в нём нет сражений и бомбёжек, но тем не менее "Белорусский вокзал" — одна из лучших картин о войне с бессмертной песней Булата Окуджавы "Мы за ценой не постоим", — рассказала Надежда Георгиевна.

Фото © Кадр из фильма "Белорусский вокзал", режиссёр Андрей Смирнов, сценарист Вадим Трунин / Kinopoisk

Певец Ярослав Дронов (Shaman) рассказал, что его любимый фильм о войне — это "Судьба человека". Это история беспримерного мужества и отваги русского человека, которого не может сломить даже угроза смерти. А ещё эта кинолента об одиночестве и любви. И, несмотря на весь трагизм сюжета, она заканчивается на доброй ноте.

Когда пересматриваю "Судьбу человека", каждый раз у меня на глазах невольно появляются слёзы. Слёзы радости и надежды на светлое будущее! Популярный автор и исполнитель Shaman

А вот певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала Life.ru, что одним из самых её любимых фильмов о войне является культовая советская лента "Летят журавли". Это кино должны показывать в школах, уверена она.

Фото © Кадр из фильма "Летят журавли", режиссёр Михаил Калатозов, сценарист Виктор Розов / Kinopoisk

Это невероятно эмоциональный фильм о людях, в чьи жизни вторглись нацисты. В чьи дома пришла война. Это кино о чистой любви двух невероятно красивых людей. То, с какой чувствительностью гениальный Алексей Баталов и бесподобная Татьяна Самойлова проживают эту историю, не может не тронуть все нотки вашей души. В финале фильма невозможно не расплакаться от боли и досады, которая пронизывает героев. Ольга Бузова

Главный редактор Life.ru Татьяна Денесюк посоветовала читателям в День Победы пересмотреть бессмертную картину Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". По её словам, это одно из самых значимых произведений XX века.

Фото © Кадр из телефильма "Семнадцать мгновений весны", режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов / Kinopoisk

Я с детства была влюблена, как и многие русские женщины, в главного героя. Он поражает выдержкой, стойкостью, умом и непоколебимостью русского человека, мужчины. Это фильм на все времена, и новому поколению этот образ обязательно отзовётся в сердце, а для кого-то станет ролевой моделью. Татьяна Денесюк

Очень сложно выбор любимого советского фильма о войне дался ещё одной собеседнице Life.ru, известной актрисе Марии Кожевниковой. По её словам, буквально все фильмы "откликаются", ведь они созданы людьми, которые через это прошли. Кожевникова отметила, что в каждой из таких лент "есть просто жизнь того бойца, за которым ты наблюдаешь" и переживаешь ужасы войны и краткие моменты счастья вместе с ним.

Но, конечно, среди всех фильмов есть и самые любимые. Для меня это "Летят журавли". Я считаю, что это просто гениальный фильм. Просто гениальный! Сколько бы я его ни смотрела, не пересматривала, а это, поверьте, было очень-очень много раз, и я уже знаю, что будет, знаю каждое слово и всё равно остро переживаю эти эмоции. Мария Кожевникова

Но есть в подборке собеседницы Life.ru и современное кино о войне. Для себя она отмечает фильмы Игоря Угольникова — человека, который тоже очень вовлечён в эту тему, так как он до сих пор занимается и раскопками, коллекционированием военной техники — словом, "прямо живёт этим".

Фото © Кадр из мини-сериала "Позывной "Журавли", режиссёры Игорь Угольников, Александр Балахонов, сценаристы Игорь Угольников, Евгений Айзикович, Юрий Суходольский / Kinopoisk

"Мы не должны об этом забывать. Мы должны показывать это детям, они должны это знать. Вы видите, что сейчас пытаются переписать историю просто наглым образом у нас на глазах. Я знаю обо всём, через что прошёл мой дедушка. Мы с ним даже написали книгу, а теперь меня пытаются уверить где-то на Украине или в других странах, что было по-иному, что было не так", — рассказала актриса.

А вот балерина Анастасия Волочкова рекомендовала в День Победы посмотреть "Балладу о солдате" — очень трогательную историю о том, как тяжело терять близких на войне. В центре сюжета — отношения матери и сына. Ради того чтобы увидеться с мамой, герой отказался от медалей и наград. Для Волочковой это кино про человеческие чувства. Смотреть его можно исключительно на надрыве, потому что это действительно фильм-потрясение.

Это история непростая, но соткана из простых вещей. По дороге судьба даёт герою шанс влюбиться в Шуру. Алёша потом переживает о том, что он не признался ей в любви. Ему удаётся совершенно недолго, буквально на минутку, увидеться с соседями и со своей мамой, обняться с нею, и за ним тут же приходит машина, в которую он садится, и для мамы, конечно, это потрясение. Он обещал вернуться, мама бежала за этой машиной в слезах, но на самом деле он так и не вернулся. Анастасия Волочкова

Фото © Кадр из фильма "Баллада о солдате", режиссёр Григорий Чухрай, сценаристы Григорий Чухрай, Валентин Ежов / Kinopoisk

Очень коротко и немногословно о своём любимом фильме о войне читателям Life.ru рассказал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Иди и смотри". Дмитрий Песков