Умер основатель фирмы Mossack Fonseca, известной по утечке "Панамского досье"
Умер основатель фирмы – источника "Панамского досье" Рамон Фонсека
Соучредитель панамской компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека. Обложка © ТАСС / AP / Arnulfo Franco
В Панаме 8 мая в возрасте 71 года скончался юрист и писатель Рамон Фонсека, который был одним из основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, получившей известность по так называемому Панамскому досье. Об этом сообщила газета La Prensa со ссылкой на его близких.
Несколько дней назад дети Фонсеки сообщили, что он в реанимации: состояние его здоровья ухудшилось из-за судебного процесса, начавшегося в апреле. По их словам, отец внезапно "превратился из писателя, идеалиста, борца и успешного юриста в самого большого подонка в Панаме". При этом каждый раз, приходя в Mossack Fonseca, они осознавали, каким великим человеком он был, "знал каждого сотрудника и всегда держал двери своего офиса открытыми, чтобы помочь тому, кто в этом нуждался".
Рамон Фонсека был членом партии Panameñista и занимал должность советника министра во время президентства Хуана Карлоса Варелы (2014–2019 годы). Его книги были отмечены наградами в Панаме, а Ojitos de Ángel стала бестселлером в нескольких странах.
Напомним, в 2016 году именно компании Mossack Fonseca газета Suddeutsche Zeitung приписывала 11 миллионов секретных "панамских документов", свидетельствующих о причастности ряда мировых лидеров и их приближённых к офшорным схемам. Компания якобы оказывала им помощь в незаконном переводе крупных денежных сумм. Её основатели Юрген Моссак и Рамон Фонсека были арестованы, но позже отпущены под залог. Mossack Fonseca назвала действия журналистов преступлением и не подтвердила подлинность этих бумаг. Через два года после публикации документов компания закрылась.