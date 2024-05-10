Умер основатель фирмы Mossack Fonseca, известной по утечке "Панамского досье"

В Панаме 8 мая в возрасте 71 года скончался юрист и писатель Рамон Фонсека, который был одним из основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, получившей известность по так называемому Панамскому досье. Об этом сообщила газета La Prensa со ссылкой на его близких.

Несколько дней назад дети Фонсеки сообщили, что он в реанимации: состояние его здоровья ухудшилось из-за судебного процесса, начавшегося в апреле. По их словам, отец внезапно "превратился из писателя, идеалиста, борца и успешного юриста в самого большого подонка в Панаме". При этом каждый раз, приходя в Mossack Fonseca, они осознавали, каким великим человеком он был, "знал каждого сотрудника и всегда держал двери своего офиса открытыми, чтобы помочь тому, кто в этом нуждался".

Рамон Фонсека был членом партии Panameñista и занимал должность советника министра во время президентства Хуана Карлоса Варелы (2014–2019 годы). Его книги были отмечены наградами в Панаме, а Ojitos de Ángel стала бестселлером в нескольких странах.