Эти 4 проблемы в организации пространства на кухне заставят вас возненавидеть готовку

Кухня — это сердце дома, и её организация играет ключевую роль в поддержании здорового образа жизни. Однако многие из нас совершают ошибки, которые мешают эффективно готовить и поддерживать порядок. Вот четыре главные ошибки, которых стоит избегать, чтобы кухня стала вашим союзником в деле правильного питания.

Отсутствие рабочей поверхности

Ошибки на кухне, мешающие правильно питаться. Фото © Freepik

Согласитесь, крайне неприятно постоянно отодвигать предметы в сторону, чтобы заняться делом. Именно поэтому неудобное рабочее место — одна из главных причин, по которой мы выбираем не здоровую пищу, а ту, которую проще всего приготовить. Чтобы организовать пространство, необязательно тратиться на дорогую мебель или аксессуары. Достаточно пересмотреть расположение предметов и выделить отдельное место для готовки. Это поможет вам готовить быстро и с удовольствием.

Неправильное размещение продуктов в холодильнике

Как организовать кухню для здорового питания. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Храните продукты, которые нужно "выбросить из головы", в труднодоступных местах. Если нужно доставать стремянку каждый раз, чтобы вытащить пачку чипсов, меньше вероятность, что вы будете их есть. Правильная еда должна оказаться в вашем холодильнике на "первой линии" и быть максимально доступной. Поставьте на стол вазу с яблоками, нарежьте морковь и огурцы и положите их в прозрачный контейнер, держите под рукой домашний паштет или творог. Вот тут-то процесс точно пойдёт.

Игнорирование эстетики

Простые изменения для эффективной кухни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если кухня вам не нравится, то это может сильно повлиять на ваше желание готовить. Атмосфера играет огромную роль в нашем восприятии пространства. Когда кухня оформлена с учётом ваших предпочтений, это мотивирует проводить на ней больше времени. Украсьте её живыми цветами, красивыми картинами или аксессуарами, которые поднимают настроение. Приятная атмосфера вдохновляет на приготовление вкусных и здоровых блюд.

Неэффективная организация посуды

Правильное хранение продуктов в холодильнике. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Удобная система хранения кухонных принадлежностей — это ключ к правильному питанию. Люди часто недооценивают количество съеденного, поэтому нужны инструменты для измерения количества масла, которое добавляется в салат, или хлопьев, которыми завтракаете. Держите посуду, которую используете каждый день, в прямом доступе. Пусть разделочная доска, набор хороших ножей, кастрюля и сковородка всегда будут под рукой. Подумайте о дополнительной открытой полке, которая станет станцией для такого набора "быстрого реагирования".