6 секретных техник, позволяющих за пару недель избавиться от стресса В жизни каждого человека наступает момент, когда он переживает сильнейший стресс. Опускаются руки, хочется всё бросить, уткнуться носом в подушку и плакать днями напролёт. Life.ru рассказывает, как пресечь такое состояние на корню и вернуться в строй. 13 мая, 15:30 Как избавиться от стресса: работающие советы. Обложка © Freepik

Самый простой способ избавиться от стресса — погасить негативные эмоции ещё на ранних этапах. Сделать это можно с помощью шести простых методик, которые крайне эффективны в действии. Они не только позволяют выпустить пар, но ещё и улучшают эмоциональное состояние.

1. Контролируйте, что говорите себе в периоды стресса

Как избавиться от стресса? Подбадривайте себя в тяжёлые моменты, а не корите за ошибки. Фото © Freepik

Когда уровень стресса высокий, человек постоянно допускает ошибки. Во время них большинство людей реагируют неправильно — называют себя неудачниками и корят за любую допущенную оплошность. Такое самобичевание приводит к ещё большему уровню тревожности и упадку сил.

Тут лучше сменить тактику. Вместо того чтобы оскорблять себя, скажите: "Я молодец. До этого со всем удавалось справиться, и теперь получится", после чего приступайте к задачам. Только положительный настрой поможет побороть стресс и выполнить необходимые дела.

2. Срочно отдохните

Самый простой способ, как снизить стресс, — позволить себе расслабиться. После работы отправьтесь на вечеринку или в ресторан с любимым человеком. Выключите мобильный или и вовсе оставьте его дома.

Посвятите вечер себе и близкому человеку, а не мыслям о делах, которые мешают спокойно жить. Всего несколько часов такого отдыха, и вы сможете вернуться к другим обязанностям с гораздо меньшим уровнем тревоги.

3. Перестаньте есть вредную пищу

Как снизить стресс? Нельзя есть во время него вредную пищу — она ухудшит эмоциональное состояние. Фото © Freepik

Если настиг высокий уровень стресса, ни в коем случае нельзя налегать на вредную пищу. Жареные блюда, фастфуд и снеки помогут эмоционально притупить душевную боль, но плохо скажутся на самом организме.

Из-за вредной пищи может упасть концентрация определённых полезных веществ, что в итоге приведёт к серьёзным проблемам. В результате сильнее ухудшится настроение, будет хотеться спать, а ещё вы станете более раздражительны.

4. Дайте себе выспаться

Не менее действенный способ снизить стресс — здоровый сон. Естественно, не у каждого человека получается отдыхать по восемь часов в сутки. Если приходится рано вставать на работу, то хотя бы дайте себе одну-две недели отдыха, чтобы набраться сил. Ложитесь в эти дни в 22:00–23:00 и вставайте в привычное время. За 14 дней организм сможет "перезарядиться", а уровень стресса значительно снизится.

5. Устройте информационный детокс

Уровень стресса можно снизить, если вообще не брать в руки телефон по вечерам. Фото © Freepik

Проще всего снизить уровень стресса — это избавиться от его источника. Чаще всего тревожность растёт из-за происходящего в телефоне — сообщений по работе, звонков, неприятных новостей, публикуемых в соцсетях. Поэтому возьмите себе за правило: как только возвращаетесь домой с работы, выключайте Wi-Fi на мобильном и не берите его в руки до следующего дня. Вы быстро заметите, как изменится жизнь, если проводить такой интернет-детокс каждый день.

6. Найдите способ выпустить пар

Уровень тревожности и стресса можно снизить, просто выпустив пар. Фото © Freepik

Уровень стресса упадёт довольно быстро, если найдёте способ выпускать пар. Например, можно ходить в тир, на силовые единоборства или в фитнес-клуб. За счёт физической нагрузки тревожность будет снижаться сама по себе.

Также снизить стресс помогают хобби и увлечения. Найдите то, чем нравится заниматься, и делайте это каждый вечер до тех пор, пока не перестанет "накрывать". В таком случае стресс будет погашен на корню и постепенно нейтрализуется сам по себе.

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Авторы Никита Фартов