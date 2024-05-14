В майские праздники более чем на треть увеличился турпоток в Азию и Африку На майских праздниках 2024 года за границей отдохнули на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году туристы из России чаще выбирали азиатское направление и страны Африки, популярность Южной Америки и СНГ снизилась. 14 мая, 11:48 На майских праздниках 2024 года за границей отдохнули на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Фаворитом у россиян стала Турция, где уже в мае начался курортный сезон. Поток туристов в эту страну вырос на 12% год к году. На втором месте — Белоруссия, число поездок в которую осталось практически на уровне 2023 года (рост на 1%). Замыкает тройку лидеров Казахстан, однако популярность этой страны снизилась за год на 14%. В топ-5 самых востребованных направлений вошли также ОАЭ (+19%) и Грузия (+20%). Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Лучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+54%), Китай (+93%), Южную Корею (+19%) и Мальдивские острова (+9%). В три раза выросло число российских туристов во Вьетнаме. Это позволило ему войти в топ-5 стран азиатского направления.

Спрос на Африку вырос более чем на треть. Здесь лидер предпочтений отдыхающих — Египет. Его в эти майские выходные россияне выбрали на 37% чаще, чем в прошлом году. Кроме того, соотечественники распробовали отдых в Марокко (+60%), на Сейшельских островах (+24%) и в ЮАР (+49%).

Турпоток из России в Европу почти не изменился, прибавив всего 1%. Однако отдельные страны приросли значительно: например, лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост на 15%, Франция — на 28%, Испания — на 16%.

Интерес путешественников из России снизился к странам СНГ и Южной Америки, он сократился на 3 и 4% соответственно.

Авторы Валерия Мишина