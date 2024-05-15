В Москве стартовала масштабная программа капитального ремонта школ. В текущем году работы пройдут в первых 50 зданиях, в дальнейшем в программу ежегодно будут включать до 100 объектов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Приведём в порядок фасады, кровли и внутреннюю отделку зданий, заменим оконные блоки, проложим инженерные коммуникации. После займёмся оснащением обновлённых помещений современным учебным, спортивным, технологическим оборудованием и мебелью", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.

После капремонта условия для учёбы и отдыха ребят станут ещё комфортнее. Так, вместо предметных классов предусмотрены специализированные и универсальные кабинеты для практических занятий. В помещениях для отдыха установят мягкую мебель и подиумы, где можно будет посидеть. Кроме того, там будут работать над групповыми проектами и проводить различные мероприятия.

А привычные школьные библиотеки переконструируют в медиатеки с уютными пространствами как для индивидуальной, так и для групповой работы. В них можно будет проводить лекции, конкурсы и соревнования. Ещё одним плюсом новых пространств станет упрощённая система выдачи литературы.

Мэр Москвы одобрил программу "Капитальный ремонт школ" в 2024 году. Масштабные обновления предусматривают архитектурные, объёмно-планировочные и дизайн-решения. И в школах-новостройках, и в исторических зданиях создадут комфортные и современные условия для творчества.

Программа является результатом работы архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, экспертов со стороны Департамента образования и науки, представителей учебных учреждений, а также детей и их родителей. Благодаря её запуску получится создавать доступные, комфортные, технологичные, многофункциональные, эстетичные и безопасные образовательные пространства для эффективной учёбы и творчества. Так, в школах появятся обновлённые образовательные пространства, вдохновляющие на учёбу и групповую работу, современные медиатеки, уютные места отдыха, комфортные кабинеты с удобной мебелью и новым оборудованием, продуманная логистика внутри здания, единая графическая навигация.