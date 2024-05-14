30 первых индустриальных партнёров объявляет Центральный университет Университет объявляет 30 первых российских компаний, которые стали сооснователями, корпоративными инвесторами и индустриальными партнёрами вуза. 14 мая, 16:13 Обложка © Freepik

Бизнес сделал революцию в сфере высшего образования и построил собственный вуз с бизнес-ориентированным подходом, чтобы готовить кадры для себя и страны. Сооснователями, корпоративными инвесторами и индустриальными партнёрами вуза стали крупнейшие российские компании и государственные организации из разных секторов экономики.

Это крупнейшие российские компании и государственные организации из разных секторов экономики: ACИ, Банк России, Газпромбанк, "ДОМ.РФ", Цифровая экосистема МТС, "Норникель", "Ренессанс Страхование", "Росатом", "Самолёт", "Сибур", "Технологии доверия", "Тинькофф", "Уралхим", "Яков и партнёры", Arenadata, Avito, Biocad, Kaspersky, Level, "Мир Plat.form", Ozon, Positive Technologies, Reksoft Consulting, Selectel, S7 Airlines, Tele2, VK, X5 Group, YADRO, Yandex Cloud.

Задача вуза и его партнёров — создавать квалифицированные кадры для всей IT-отрасли. Благодаря интеграции бизнес-экспертизы в высшее образование студенты будут получать наиболее актуальные знания, востребованные на рынке. К работодателям же придут подготовленные специалисты, которые соответствуют их профессиональным требованиям и обладают навыками, необходимыми в их отрасли.

Авторы Валерия Мишина