15 мая Московское метро празднует день рождения, и вот 10 фото, как оно выглядело во времена СССР

15 мая — особый день для Москвы, ведь именно в этот день в 1935 году был открыт Московский метрополитен. В 7 утра первый поезд отправился от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры", пройдя через 13 станций, что ознаменовало начало новой эпохи в истории столичного транспорта. С тех пор метро Москвы постоянно развивается, оставаясь одним из самых красивых и эффективных в мире​. Вот 10 кадров, которые вам ещё раз это докажут.

Ноябрь 1934 г. СССР. Москва. Первый испытательный поезд перед началом пробной поездки от станции "Комсомольская" до станции "Сокольники" первоочередного опытного участка.

Фото © ТАСС / Леонид Великжанин

1935 г. СССР. Москва. Буфет в северном вестибюле станции "Охотный ряд".

Фото © ТАСС / Леонид Великжанин

Январь 1959 г. СССР. Москва. Пассажиры на станции "Университет" Фрунзенского радиуса.

Фото © ТАСС / Анатолий Сергеев-Васильев

1964 г. СССР. Москва. Лейтенант медицинской службы, участник советской космической программы Борис Борисович Егоров (в центре) в вагоне поезда.

Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Июнь 1971 г. СССР. Москва. Станция "Аэропорт" Горьковско-Замоскворецкой линии.

Фото © ТАСС / Виктор Будан, Василий Егоров

Март 1975 г. СССР. Москва. Пассажирка на станции "Белорусская" Кольцевой линии.

Фото © ТАСС / Виктор Будан

Ноябрь 1980 г. СССР. Москва. Участники церемонии открытия станции "Шаболовская" Калужско-Рижской линии.

Фото © ТАСС / Виктор Будан

Октябрь 1985 г. СССР. Москва. Бригада В. И. Потороченкова, строившая станцию "Пражская" Серпуховского радиуса совместно с чехословацкими специалистами.

фото © ТАСС / Виктор Будан, Виталий Созинов

Август 1986 г. СССР. Москва. Станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии.

Фото © ТАСС / Виктор Будан

Сентябрь 1991 г. СССР. Москва. Продажа календарей и сувениров у панно "Фронт и тыл в годы войны" в переходе между станциями "Новокузнецкая" и "Третьяковская".

Фото © ТАСС / Игорь Зотин