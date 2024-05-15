Производитель алюминия запускает экологический марафон "Зелёная волна" Начинается экологическая акция "Зелёная волна", которая проходит ежегодно и объединяет сообщество корпоративных и городских волонтёров в стремлении благоустраивать и делать комфортнее российские города. 15 мая, 14:30 Обложка © Пресс-служба Центра социальных программ РУСАЛа

РУСАЛ объявил о начале экомарафона "Зелёная волна", который в этом году охватит 22 города России. Впервые к акции присоединятся волонтёры алюминиевой компании из Санкт-Петербурга, а также сотрудники компании ЭН+ из Ангарска, Тулуна, Черемхова и Нижнего Новгорода. Завершатся мероприятия по озеленению в Нижнем Новгороде 30 мая.

Фото © Пресс-служба Центра социальных программ РУСАЛа

К акции могут присоединиться сотрудники компаний, а также городские волонтёры, зарегистрировавшись в Центре социальных программ алюминиевой компании. После озеленения территорию по желанию можно взять под шефство. В прошлом году акция прошла в 18 городах, в ней приняли участие 1240 волонтеров, высадили 2176 деревьев и кустарников.

Фото © Пресс-служба Центра социальных программ РУСАЛа

— В фокусе внимания компании всегда был и остаётся человек. Для комфортной жизни людей в регионах нашей ответственности необходима не только качественная и удобная инфраструктура, но и зелёные городские пространства, которые улучшают экологию, преображают внешний вид и становятся местом для отдыха и занятий спортом. Акции по озеленению городских территорий — это часть современной экологической культуры. Мы рады, что в проекте принимают активное участие местные жители, общественные организации и становятся частью нашего экодвижения, — прокомментировала Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию, член Исполнительного комитета (Правления) алюминиевой компании.

Авторы Валерия Мишина