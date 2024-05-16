Эти 9 вещей ни в коем случае нельзя делать христианину на кладбище Поминки — это не просто дань уважения усопшим, но и соблюдение определённых правил. Life.ru рассказывает, какие действия на кладбище идут вразрез с христианскими традициями. 16 мая, 10:00 Чего нельзя делать на кладбище? Приметы и запреты. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Посещение кладбища — важная часть христианской традиции. Это место памяти, уважения и молитвы за ушедших. Но, несмотря на глубину этих традиций, существуют определённые суеверия и обычаи, которые не соответствуют христианским ценностям. Рассмотрим девять вещей, которые христианину не следует делать на кладбище.

1. Не оборачиваться после выхода с кладбища

Что нельзя делать на кладбище: христианские запреты. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Многие верят, что оборачиваться после выхода с кладбища нельзя, чтобы "не прихватить за собой душу усопшего". Однако христианская вера не поддерживает этот страх. Бог всегда рядом, и нет необходимости бояться мистики. Жизнь и смерть находятся в руках Господа, и никакие поверья не могут изменить его волю.

2. Оставлять калитку могилы открытой или закрытой

Есть разные суеверия, что калитку на могиле нужно оставлять открытой или закрытой, чтобы душа могла покинуть могилу или, наоборот, не выйти. В христианстве душа покидает тело сразу после смерти и не нуждается в физических воротах. Эти поверья уходят корнями в древние языческие обычаи, которые не имеют места в христианской традиции.

3. Говорить "Пусть земля будет пухом"

Список запрещённых действий для христиан на кладбище. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Эта фраза распространена, но православным людям нужно говорить "Царство Небесное". Такое пожелание выражает надежду на вечную жизнь и покой в Боге, что более соответствует христианским представлениям. Прощаясь с усопшими, верующие надеются на их воссоединение с Господом в вечной жизни.

4. Посещать кладбище во время беременности или "критических дней"

Считается, что беременным женщинам и женщинам во время месячных нельзя ходить на кладбище. Однако в христианстве таких ограничений нет. Важны лишь молитва и память об усопших. Беременность и "критические дни" — естественные состояния, которые не должны мешать проявлению уважения к ушедшим.

5. Не переходить дорогу перед похоронной процессией

Многие думают, что переход дороги похоронной процессии может принести несчастье. Но в христианской вере подобные суеверия не имеют смысла. Похоронная процессия — это время для молитвы и уважения, а не для страхов. Люди должны сосредотачиваться на молитвах за душу усопшего, а не на мистических опасениях.

6. Ставить для усопшего рюмку водки и хлеб на могиле

Основные ошибки христиан на кладбище. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обычай оставлять на могиле рюмку водки и хлеб пришёл из языческих времён. Христианство не поддерживает такие действия, так как важно молиться за душу усопшего, а не оставлять спиртное и еду. Эти ритуалы не имеют никакого духовного значения и не приносят пользы душе усопшего.

7. Лить водку на могилу и катать яйца

Эти действия также пришли из языческих обычаев. Христианство учит, что поминовение должно быть духовным, через молитву и добрые дела, а не через обряды с алкоголем и едой. Вместо этого верующие должны посвящать время молитвам, посещению церковных служб и благотворительности в память об усопших.

8. Рассыпать по могиле хлебные крошки, пшено и любую другую еду

Как правильно вести себя на кладбище: советы для христиан. Фото © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH

Часто на могилах можно увидеть рассыпанный хлеб, пшено и другие продукты. В христианстве важно заботиться о душе усопшего через молитвы, а не через подобные ритуалы, которые не имеют духовного значения. К тому же такие действия могут привлекать животных и создавать беспорядок на кладбище, что неуважительно по отношению к усопшим и их близким.

9. Верить в суеверия

Самое главное — не поддаваться суевериям. Христианство учит верить в Бога и полагаться на него, а не на мистические и религиозные обряды, лишённые смысла. Важно помнить, что посещение кладбища — это время для молитвы, памяти и уважения, а не для следования суевериям. Вместо этого лучше сосредоточиться на молитвах и добрых делах в память об усопших, чтобы их души нашли покой в Царстве Небесном.

Посещение кладбища — это акт любви и уважения к ушедшим. Важно соблюдать традиции, которые соответствуют христианским ценностям, и избегать суеверий, которые отвлекают от истинной сути веры. Помните, главное — это молитва и вера в Бога, а не мистические ритуалы. Только так посещение кладбища станет настоящим актом уважения и памяти, приносящим душевный покой и веру в вечную жизнь.

Авторы Сергей Трофимов