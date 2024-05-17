Алюминиевая компания опубликовала Отчёт об устойчивом развитии за 2023 год Один из крупнейших в мире производителей алюминия опубликовал Отчёт об устойчивом развитии за 2023 год (ОУР 2023). С 2024 года компания последовательно наращивает качество и глубину раскрытия информации. 17 мая, 09:34 Иркутский алюминиевый завод РУСАЛ. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Повестка устойчивого развития РУСАЛа не только не теряет своей актуальности, но и приобретает особую ценность, получает новые направления развития в условиях геополитической турбулентности. 2023 год для компании прошёл под знаком трансформации, которая закреплена в новой Стратегии устойчивого развития до 2035 года. Об этом рассказал Евгений Никитин, генеральный директор алюминиевой компании.

Основные особенности Отчёта за 2023 год:

— сохранён комплексный подход к раскрытию качественной и количественной информации;

— при подготовке количественных показателей задействована информационная система по сбору и анализу больших данных компании ESG Big Data;

— раскрыта информация о деятельности РУСАЛа по развитию инноваций и цифровизации;

— раскрыты показатели в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке отчётности об устойчивом развитии Министерства экономического развития Российской Федерации;

— отмечен вклад компании в Национальные проекты Российской Федерации и вклад компании в ЦУР;

— проведена верификация отчёта независимым аудитором — группой компаний «Б1».

В отчётный период компания продолжила реализацию проектов по ключевым направлениям повестки устойчивого развития — от обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха до улучшения условий и повышения безопасности труда.

Сотрудники во время юбилейной плавки на территории Новокузнецкого алюминиевого завода компании "РУСАЛ". Фото © ТАСС / Ярослав Беляев

Ключевые достижения в области экологии и сохранения климата

Одной из первоочередных задач ESG-трансформации РУСАЛа является обеспечение нормативного качества атмосферного воздуха. Компания продолжила комплексную работу по модернизации алюминиевых заводов, установке новых газоочистных сооружений, использованию систем мониторинга загрязнения атмосферы.

Ответственное управление водными ресурсами и внедрение замкнутого водооборота на основных производственных процессах остаётся ещё одной приоритетной задачей ESG-трансформации компании. Она достигла доли оборотного водоснабжения в процессе производства глинозёма, алюминия и готовой продукции из алюминия в 92,5%.

Ключевые достижения в области социального развития территорий ответственности и заботы о сотрудниках:

В 2023 году утверждена Стратегия социальных инвестиций компании до 2035 года, которая определяет долгосрочные цели в области социального инвестирования, а также среднесрочные приоритеты.

Компания продолжила реализацию программы материальной и нематериальной поддержки иностранных студентов. Уже получили высшее образование 140 студентов из Ямайки, Гвинеи и Гайаны.

Ключевые достижения в области корпоративного управления

В 2023 году создана и введена в эксплуатацию система сбора, анализа и расчёта больших данных, необходимых для формирования отчётности об устойчивом развитии, осуществлена интеграция системы с источниками данных.

Ведущие ESG-рейтинги России признали эффективной деятельность компании в области устойчивого развития. В частности, она получила высокую оценку делового и экспертного сообщества за вклад в решение стратегических задач социальной направленности.

Авторы Валерия Мишина