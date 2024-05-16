Присяжные признали криминального авторитета Шишкана виновным в убийстве депутата
Суд присяжных признал Шишкана и его банду виновными в убийствах
Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Шишкану (Олег Медведев), а также его соучастникам. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"На основании доказательств СК РФ заседателями вынесен обвинительный вердикт Олегу Медведеву (также известному как Шишканов) и участникам возглавляемого им преступного сообщества, обвиняемым в убийствах, бандитизме и совершении ряда иных тяжких и особо тяжких преступлений", — сказали в ведомстве.
Как выяснило следствие, Шишкан вместе с соучастниками убил гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское", депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трёх её родственников ради земельных участков племзавода. Также ОПГ промышляла вымогательствами, убийствами для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причинением вреда здоровью разной тяжести и поджогом имущества.
На основании вердикта присяжных состоится его обсуждение сторонами, после прокурор запросит подсудимым сроки и судья уйдёт на постановление приговора.
Напомним, Шишканова задержали, а затем арестовали летом 2019 года. СКР показал видео жёсткого задержания "главного вора страны", а также сообщил об аресте нескольких членов его банды. Главаря ОПГ обвинили в преступлениях, которые предусмотрены ст. 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" и ч. 4 ст. 210 "Создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии".
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