Присяжные признали криминального авторитета Шишкана виновным в убийстве депутата

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Шишкану (Олег Медведев), а также его соучастникам. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"На основании доказательств СК РФ заседателями вынесен обвинительный вердикт Олегу Медведеву (также известному как Шишканов) и участникам возглавляемого им преступного сообщества, обвиняемым в убийствах, бандитизме и совершении ряда иных тяжких и особо тяжких преступлений", — сказали в ведомстве.

Как выяснило следствие, Шишкан вместе с соучастниками убил гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское", депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трёх её родственников ради земельных участков племзавода. Также ОПГ промышляла вымогательствами, убийствами для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причинением вреда здоровью разной тяжести и поджогом имущества.

На основании вердикта присяжных состоится его обсуждение сторонами, после прокурор запросит подсудимым сроки и судья уйдёт на постановление приговора.