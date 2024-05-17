Горожане более 90 тысяч раз воспользовались ЭЗС "Энергия Москвы" с начала года

В период с января по март 2024 года жители столицы более 90 тысяч раз воспользовались электрозаправочными станциями (ЭЗС) проекта "Энергия Москвы". Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом число уникальных пользователей увеличилось в 2,8 раза — до 17 тысяч человек.

В Москве продолжает развиваться зарядная инфраструктура, всё больше горожан предпочитают экологичный и бесшумный транспорт. По поручению мэра столицы Сергея Собянина город становится одним из мировых лидеров по использованию электротранспорта.

Пользование зарядными станциями и городскими парковками для водителей экологичного транспорта в Москве бесплатно. Также они освобождены от уплаты транспортного налога.

В настоящее время в столице установлено свыше 240 зарядных станций. Инфраструктура появляется в наиболее востребованных местах, например на важных транспортных узлах, возле торговых и деловых центров, у кафе, около жилых домов. Станции устанавливают справа по направлению движения из центра, чтобы водителю было комфортно зарядить электромобиль по пути домой. Виды ЭЗС бывают двух типов: медленные и быстрые. В первом случае среднее время зарядки составляет два часа, во втором — 20 минут.

90% экологических проблем в столице связано с миллионами автомобилей, которые ежедневно выезжают на улицы города. Переход на более экологичные машины, топливо и двигатели может изменить ситуацию к лучшему, но кардинальный сдвиг возможен только с помощью полного отказа от двигателей внутреннего сгорания и перехода на электромобили. При этом развитие электроинфраструктуры в Москве проходит параллельно с масштабным капитальным ремонтом. Специалисты реконструируют улицы и подводят сети — кабельную канализацию и кабели для передачи электроэнергии в будущем. В благоустраиваемых районах заранее закладывается электрическая инфраструктура, чтобы, когда появятся новые микрорайоны и бизнес-центры, осталось только подключить зарядные станции.