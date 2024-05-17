В Москве растёт популярность экологического волонтёрства среди молодёжи, им занимаются более 16 тысяч школьников и студентов колледжей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Следующие поколения москвичей будут жить в более чистом и зелёном городе. И, я уверен, будут его любить и беречь. Примеры этого мы видим уже сегодня", — отметил градоначальник в своём блоге.

Каждый год в московских школах проходит порядка 500 крупных мероприятий, посвящённых охране окружающей среды. Одним из самых массовых и популярных является осенний интеллектуальный квест "Экомарафон", который старшеклассники проводят для малышей. Около четырёх тысяч ребят приняли в нём участие в этом учебном году. Учащиеся решали экологические ребусы и задачи, разгадывали загадки о природных явлениях, а также помогали с уборкой парков, школьных территорий и организовали сбор макулатуры и пластиковых отходов для переработки. В результате малыши получили опыт участия в добрых делах, а подростки к тому же дополнительные баллы в книжке волонтёра, которые учитываются при поступлении в вуз.

Ещё одним популярным мероприятием является акция "Щётка, сдавайся!", где собирают использованные зубные щётки, которые затем перерабатывают в полимерпесчаную тротуарную плитку. К ней в этом учебном году присоединились почти три тысячи детей. Около полутора тысяч школьников поучаствовали в акции "С заботой о пернатых друзьях". Ребята изготавливали кормушки для птиц и в течение зимы следили, чтобы в них было достаточно корма.

В Москве 16 тысяч школьников и студентов колледжей занимаются эковолонтёрством. Фото © Mos.ru

Многие московские школы и колледжи развивают определённый вид эковолонтёрства. Например, ученики школы № 2120 уже не первый год помогают столичному зоопарку. Осенью они собирают ольховые шишки, жёлуди, дубовые листья и делают специальные игрушки для животных из папье-маше, в которых работники зоопарка затем прячут всякие лакомства для енотов, диких кошек, куниц и лис. А учащиеся из колледжа связи № 54 имени П.М. Вострухина помогают приютам для бездомных животных. Ребята гуляют с питомцами, привозят им корм, игрушки и всё необходимое для создания комфортных условий. Во Всемирный день защиты животных, 4 октября, волонтёры проводят акцию милосердия "Остров надежды", в рамках которой устанавливают специальные брендированные экологические боксы, где все желающие могут оставить корм, аксессуары и медикаменты для собак и кошек. А образовательный центр "Протон" помогает "Домику мелкашей". Там спасают брошенных животных, а затем отдают их в добрые руки. Ребята собирают корм и необходимые вещи для них.

Эковолонтёрством также занимаются в школах № 1476, "№ 1357 на Братиславской", № 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова, № 1248, № 2005, № 1381, № 937 имени Героя Российской Федерации А.В. Перова.