Помощь на новом уровне: Как Москва модернизирует медицинскую инфраструктуру

В Москве продолжается реализация масштабной программы по модернизации инфраструктуры системы здравоохранения. На новый стандарт переводят оказание экстренной помощи, ведётся строительство современных медицинских учреждений и реконструкция действующих больниц, в клиниках устанавливают высокотехнологичное оборудование.

По новому стандарту экстренной помощи в настоящее время пациентов принимают в четырёх флагманских центрах и четырёх полностью отремонтированных приёмных отделениях больниц (городская клиническая больница (ГКБ) № 24, строение 12, ГКБ № 13, ГКБ имени М.П. Кончаловского и ГКБ имени М.Е. Жадкевича). Кроме того, в рамках действующей инфраструктуры новый стандарт внедрили в приёмных отделениях ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, ГКБ имени С.С. Юдина, ГКБ № 23 имени И.В. Давыдовского, ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой, Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка" и ГКБ № 52.

Также окончен капремонт в приёмных отделениях двух детских стационаров: в Детской городской клинической больнице № 13 имени Н.Ф. Филатова и Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ). В ближайших планах завершение реконструкции в стационарах Детской городской клинической больницы (ДГКБ) имени З.А. Башляевой, Морозовской ДГКБ и ДГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского, а также во взрослых стационарах ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, ГКБ № 29 имени Н.Э. Баумана, строении 12 при ГКБ № 13.

Идёт создание и новых флагманских центров — ГКБ имени В.М. Буянова и ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова. Экстренную помощь там смогут получать порядка полутора тысяч пациентов ежесуточно (до полумиллиона в год). Общая площадь объектов обновлённой службы экстренной медицинской помощи города превысит 100 тысяч квадратных метров, а клиники получат свыше 10 тысяч единиц медицинской техники. Кроме того, там оборудуют 600 коек и 60 высокотехнологичных операционных, часть из которых — уникальные гибридные.

Важным объектом в системе столичного здравоохранения является корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка", строительство которого уже завершено. Там оборудовали уникальный комплекс для проведения лучевой терапии (3D и 4D) детям и взрослым при онкозаболеваниях. Он позволит воздействовать на клетки опухоли точечно. После открытия корпуса появится отделение радионуклидной диагностики с однофотонной и позитронной эмиссионной компьютерной томографией, где можно будет выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях.

А новый восьмиэтажный травматолого-ортопедический корпус ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой площадью 14,5 тысячи квадратных метров уже ведёт приём пациентов. Он имеет семь суперсовременных операционных. В 2025 году в эксплуатацию введут новый корпус Детской городской клинической больницы святого Владимира. На данный момент готовность объекта составляет 48%. Экстренных пациентов в восьмиэтажное медучреждение площадью 56 тысяч квадратов смогут доставлять на вертолёте благодаря специальной площадке. Там появится 15 суперсовременных операционных, более полутора тысяч позиций техники, а чтобы детям было уютно, оборудуют игровые комнаты. Для родителей же сделают комнаты отдыха.

Строительство двух современных корпусов Московской городской онкологической больницы № 62 в Международном медицинском кластере "Сколково" планируется завершить в следующем году. Их открытие выведет на новый уровень оказание всего спектра специализированной профильной медпомощи в соответствии с самыми высокими стандартами ведущих клиник мира. Также ввод комплекса завершит программу масштабной модернизации всей системы онкологической помощи в столице — инфраструктура городской онкослужбы полностью пройдёт процесс обновления и переоснащения.

В 2020–2023 годах прошёл капремонт в одном из старейших московских стационаров — ГКБ имени С.П. Боткина. Там отремонтировали корпуса 1, 6, 7, 9, 11, 20 и 28, а также строение 8. Специалисты заменили внутренние инженерные системы, окна и двери, обновили фасады и кровли, привели в порядок входные группы, выполнили современную отделку помещений с использованием высококачественных материалов, установили новые лифты. Все корпуса были адаптированы для маломобильных пациентов. Ремонт идёт и в Московском многопрофильном центре паллиативной помощи. Специалисты уже привели в порядок пять его корпусов на улицах Двинцев, Шкулёва, Академика Миллионщикова и в 1-м Щипковском переулке. Продолжаются работы во втором корпусе на улице Двинцев (завершены на 50%). Также принято решение о реконструкции лечебных корпусов 2 и 3 Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова и ГКБ имени В.М. Буянова.

Работы ведутся и на окружающих территориях больниц. Так, например, возле онкологического центра № 1 ГКБ имени С.С. Юдина планируется благоустроить территорию площадью около 28 гектаров. Около ГКБ имени А.К. Ерамишанцева появятся скульптурные композиции в зоне отдыха и создадут спортплощадку для сотрудников, а на территории Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой оборудуют детские и спортивные площадки, тропы здоровья, павильоны для проведения мероприятий, амфитеатр, зоны тихого отдыха и систему навигации.