"Сливают сильнейших": Итоги дуэли на "Битве экстрасенсов" 2024 взбесили зрителей, и те вступились за безголосую ведьму Последний эпизод, показанный 18 мая, привёл зрителей в бешенство. Очередной скандал на этот раз разразился не только между экстрасенсами, но и из-за итогов голосования. Почему поклонники считают, что "Битва" продалась? 20 мая, 10:42 Почему дуэль Николь Кузнецовой и Лизы Петровой на "Битве экстрасенсов" так разозлила зрителей? Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lifedoctor_petrova, nikol.official, © rutube

В новом сезоне "Битвы экстрасенсов" 2024 года появилось новое правило: с одной стороны, интересное и зрелищное, с другой — совершенно неоднозначное. Да, мы говорим про новую традицию в шоу — дуэли между экстрасенсами. Теперь участник, оказавшийся на неделе худшим, по мнению наблюдателей испытаний, и попавший в чёрный конверт, в силах вызвать на дуэль любого из оставшихся соперников.

Таким образом маг может попытаться оспорить вердикт жюри и доказать, что он достойный и сильный экстрасенс, которому пока ещё рано покидать "Битву". Вот только серия с итогами дуэли двух сильнейших эзотерических практиков Лизы Петровой и Николь Кузнецовой привела зрителей и поклонников "Битвы экстрасенсов" в бешенство. Точнее, её результаты.

Результаты голосования поразили зрителей и заставили задуматься, а справедлив ли вердикт. Фото © Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

"Я не расстроена. Мне выстрелили в моё сердце. Меня ранили, но я продолжаю двигаться дальше, и я вижу вашу поддержку, я вижу вашу любовь", — написала экстрасенс Николь Кузнецова у себя в социальных сетях после того, как покинула проект. Но что такого произошло на "Битве экстрасенсов" 2024 года? Разбираемся.

Скандал на дуэли Николь Кузнецовой и Лизы Петровой на "Битве экстрасенсов" 2024

Православная ясновидящая Лиза Петрова показала себя с не очень хорошей стороны, по мнению зрителей. Фото © Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

Произошла магическая дуэль неделей ранее, в эпизоде от 11.05.2024. Но вот результаты этого экстрасенсорного спарринга, согласно правилам шоу, озвучили только в прошлом выпуске — 18 мая на ТВ. Что так не понравилось поклонникам шоу и голосовавшим? Конечно же, результаты дуэли.

Так как теперь в "Битве экстрасенсов" есть несколько вариантов развития судьбы участников, которую решают зрители, то принявших участие в магической битве экстрасенсов можно оставить двоих или выгнать кого-то конкретного. И многие из тех, кто следит за судьбой участников "Битвы", как и сами экстрасенсы-соперники, надеялись, что исход будет справедливым. Вот только этого не случилось.

Безголосая ведьма Николь Кузнецова второй раз попыталась победить в "Битве экстрасенсов" — и дважды не дошла до финала. Фото © Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

С огромным отрывом выиграл вариант в пользу православной ясновидящей Лизы Петровой, чтобы её оставить в проекте (около 147 тысяч голосов). В то время как за другую "рыжую бестию" проголосовало всего 40 тысяч зрителей. К сожалению, оставить двоих экстрасенсов тоже не стало выигрышной номинацией. Не хватило немного — около 40 тысяч голосов.

И никакого бы скандала и ополчения следящих за шоу "Битва экстрасенсов – 2024" не было, если бы не одно но. Перед магической дуэлью Лиза Петрова позволила себе грубо высказаться в сторону противницы и обозвала безголосую ведьму Николь Кузнецову "чернушницей", то есть работающей с нечистыми силами.

Вампир Артём Краснов оказался одним из немногих экстрасенсов на шоу, кто всегда поддерживал Николь. Фото © Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

"Правда, не могу понять, почему с первой нашей встречи произошло очернение и опоганивание моей работы, моих методик работы, моей магии из-за того, чтобы возвысить и обелить себя. Очень хотелось Лизе быть единственной, кто работает с чем-то светлым", — рассказала после вылета в своём блоге Николь.

Ссора дуэлянток не только показала, что некоторые из них лишь прикидываются хорошими и правильными, но и придерживаются правила победить любой ценой и не гнушаются идти по головам. Несмотря на то что обе чародейки прошли задание блестяще, назвав хоть и разные детали, но не допустив ошибок, большинство всё же решило, что остаться должна Лиза Петрова. А вот Николь, раз уж она и так попала в чёрный конверт, — вылететь из проекта.

Дуэль между православной ясновидящей Лизой Петровой и безголосой ведьмой Николь Кузнецовой закончилась скандалом. Фото © Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

Конечно же, после такого вердикта отношения между экстрасенсами — православной ясновидящей Лизой Петровой и безголосой ведьмой Николь Кузнецовой — остаются напряжёнными. Уйдя из проекта, проигравшая участница честно высказалась, что думает обо всём этом цирке: "Лиза Петрова для меня — мерзкая подковёрная крыса, которая мутит некрасивые истории за спиной, а потом оказывается в белом пальто".

И поклонники Николь поддержали любимую безголосую ведьму в комментариях к последнему выпуску битвы. Многие из них согласны, что православная ясновидящая перегнула палку, а Кузнецову выгнали несправедливо. Выше мы привели в пример, что именно думают по этому поводу зрители "Битвы экстрасенсов" 2024 года.

Кто уже выбыл из "Битвы экстрасенсов" 2024 года?

Кого выгнали с шоу "Битва экстрасенсов" 2024 года? Фото © Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

На данный момент шоу покинули уже семь магов и колдунов. Некоторые продержались дольше, а кто-то практически сразу показал, что ему не место на проекте и "Битва экстрасенсов – 2024" слишком тяжела для них. Молли Виталий Рожков Николь Кузнецова Артём Чернышов Ирина Певчая Денис Алаторцев Евгения Шулик.

Кто остаётся в "Битве экстрасенсов" в новом сезоне 2024 года, кто стал лучшим 18 мая

Кто оказался лучшим на неделе в "Битве экстрасенсов", кто остался в проекте? Кадр из шоу "Новая битва экстрасенсов" / Rutube.ru

Так как пока никто не знает, кого именно зрители посчитают недостойным продолжать своё участие в магическом шоу, в "Битве" на этой неделе остаются шесть экстрасенсов: Артём Краснов — вампир оказывается в белом конверте уже четвёртый раз подряд. Лиза Петрова. Саманта и Патриция. Максим Левин. Тамара Семёнова — посчитали худшей и отправили на дуэль с деревенским колдуном. Александр Саков — оказался вторым претендентом на вылет и принял участие в дуэли с шаманкой.

А как вы думаете, кого стоило оставить в "Битве" на самом деле: Николь или Лизу? И кто, по вашему мнению, покинет шоу уже на следующей неделе? Может, это будет деревенский колдун Александр Саков? Или всё же шаманка Тамара Семёнова?

Авторы Елизавета Терешкова