В СССР ни одно застолье не обходилось без них: 5 простых рецептов мегавкусных советских салатов Говоря про кулинарное наследие СССР, невозможно игнорировать майонезные закуски, которые готовились на любое торжество: от свадьбы до похорон. Советские салаты были популярны из-за сочетания доступности ингредиентов и социальных обязательств. Какие считались любимыми? 20 мая, 16:30 Простые рецепты лучших советских салатов — перенеситесь во времена СССР на застолье в любой семье. Обложка © Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский / mosfilm.ru

Все мы знаем, что салаты в СССР часто готовились на праздничные сборы и мероприятия, так как они были лёгкими в подготовке, вкусными и пользовались популярностью у гостей. В Советском Союзе существовали традиционные салаты, рецепты которых передавались из поколения в поколение и стали частью кулинарного наследия. Без каких из них не обходилось ни одно советское застолье? Давайте вспоминать вместе.

Легендарный советский салат "Мимоза с крабовыми палочками"

Как приготовить салат "Мимоза с крабовыми палочками" как в СССР? Фото © Gastronom

Ингредиенты: варёная картошка — 3 шт.;

варёная морковь — 2 шт.;

варёное яйцо — 4 шт.;

крабовые палочки — 200 г;

лук репчатый — 1 шт.;

майонез — по вкусу.

Как готовить

Нарезать кубиками все ингредиенты, крабовые палочки нарезать тонкими кружками. Слои картошки, моркови, яиц, лука и крабовых палочек смазывать майонезом. Посыпать сырым луком перед подачей к столу.

Советский салат "Пражский" — простой рецепт

Простой и вкусный рецепт салата СССР "Пражский". Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ингредиенты: варёная свинина — 300 г;

солёные огурцы — 3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

майонез — 2 ст.л.;

соль, перец — по вкусу.

Как готовить салат "Пражский"

Нарежьте свинину, огурцы и лук кубиками. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль и перец. Хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на несколько часов перед подачей.

Советский рецепт салата "Министерский"

Вкусные и простые салаты из СССР — "Министерский". Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ингредиенты: овощной салат (лолло россо, рукола, салат романо) — 200 г;

телятина отварная — 200 г;

сыр фета — 100 г;

оливки без косточек — 50 г;

оливковое масло — 2 ст.л.;

лимонный сок — 1 ст.л.;

соль, перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт советского салата "Министерский"

Нарежьте телятину и сыр фета кубиками, оливки пополам. Смешайте овощной салат, телятину, сыр и оливки. Приготовьте заправку из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца. Полейте салат заправкой перед подачей.

Салат "Камчатский" — простой и вкусный рецепт

Любимые салаты из СССР: как приготовить салат "Камчатский". Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ингредиенты: креветки крупные, варёные — 300 г;

рис — 1 стакан;

огурец свежий — 1 шт.;

яйца варёные — 3 шт.;

майонез — 3 ст.л.;

зелень — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Как готовить салат "Камчатский" — рецепт СССР

Сварите рис и яйца. Нарежьте огурец, яйца, креветки. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль, перец и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте и украсьте зеленью.

"Еврейская закуска" — кулинарное наследие СССР

Простой рецепт "Еврейской закуски" — её ели все в Советском Союзе. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ингредиенты: варёная морковь — 2 шт.;

варёная свёкла — 2 шт.;

варёная картошка — 3 шт.;

солёные огурцы — 3 шт.;

консервированный горошек — 1 банка;

лук репчатый — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Как готовить "Еврейскую закуску" — рецепт времён СССР

Нарежьте все ингредиенты кубиками, добавьте майонез, тщательно перемешайте. Поставьте салат в холодильник на несколько часов перед подачей. Украсьте зеленью перед тем, как поставить блюдо на стол. Приятного аппетита!

Авторы Елизавета Терешкова