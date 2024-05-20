В СССР ни одно застолье не обходилось без них: 5 простых рецептов мегавкусных советских салатов
Говоря про кулинарное наследие СССР, невозможно игнорировать майонезные закуски, которые готовились на любое торжество: от свадьбы до похорон. Советские салаты были популярны из-за сочетания доступности ингредиентов и социальных обязательств. Какие считались любимыми?
Простые рецепты лучших советских салатов — перенеситесь во времена СССР на застолье в любой семье. Обложка © Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский / mosfilm.ru
Все мы знаем, что салаты в СССР часто готовились на праздничные сборы и мероприятия, так как они были лёгкими в подготовке, вкусными и пользовались популярностью у гостей. В Советском Союзе существовали традиционные салаты, рецепты которых передавались из поколения в поколение и стали частью кулинарного наследия. Без каких из них не обходилось ни одно советское застолье? Давайте вспоминать вместе.
Легендарный советский салат "Мимоза с крабовыми палочками"
Как приготовить салат "Мимоза с крабовыми палочками" как в СССР? Фото © Gastronom
Ингредиенты:
- варёная картошка — 3 шт.;
- варёная морковь — 2 шт.;
- варёное яйцо — 4 шт.;
- крабовые палочки — 200 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- майонез — по вкусу.
Как готовить
Нарезать кубиками все ингредиенты, крабовые палочки нарезать тонкими кружками. Слои картошки, моркови, яиц, лука и крабовых палочек смазывать майонезом. Посыпать сырым луком перед подачей к столу.
Советский салат "Пражский" — простой рецепт
Простой и вкусный рецепт салата СССР "Пражский". Фото © Shutterstock / FOTODOM
Ингредиенты:
- варёная свинина — 300 г;
- солёные огурцы — 3 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- майонез — 2 ст.л.;
- соль, перец — по вкусу.
Как готовить салат "Пражский"
Нарежьте свинину, огурцы и лук кубиками. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль и перец. Хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на несколько часов перед подачей.
Советский рецепт салата "Министерский"
Вкусные и простые салаты из СССР — "Министерский". Фото © Shutterstock / FOTODOM
Ингредиенты:
- овощной салат (лолло россо, рукола, салат романо) — 200 г;
- телятина отварная — 200 г;
- сыр фета — 100 г;
- оливки без косточек — 50 г;
- оливковое масло — 2 ст.л.;
- лимонный сок — 1 ст.л.;
- соль, перец — по вкусу.
Пошаговый рецепт советского салата "Министерский"
Нарежьте телятину и сыр фета кубиками, оливки пополам. Смешайте овощной салат, телятину, сыр и оливки. Приготовьте заправку из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца. Полейте салат заправкой перед подачей.
Салат "Камчатский" — простой и вкусный рецепт
Любимые салаты из СССР: как приготовить салат "Камчатский". Фото © Shutterstock / FOTODOM
Ингредиенты:
- креветки крупные, варёные — 300 г;
- рис — 1 стакан;
- огурец свежий — 1 шт.;
- яйца варёные — 3 шт.;
- майонез — 3 ст.л.;
- зелень — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Как готовить салат "Камчатский" — рецепт СССР
Сварите рис и яйца. Нарежьте огурец, яйца, креветки. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль, перец и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте и украсьте зеленью.
"Еврейская закуска" — кулинарное наследие СССР
Простой рецепт "Еврейской закуски" — её ели все в Советском Союзе. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Ингредиенты:
- варёная морковь — 2 шт.;
- варёная свёкла — 2 шт.;
- варёная картошка — 3 шт.;
- солёные огурцы — 3 шт.;
- консервированный горошек — 1 банка;
- лук репчатый — 1 шт.;
- майонез — по вкусу;
- зелень — по вкусу.
Как готовить "Еврейскую закуску" — рецепт времён СССР
Нарежьте все ингредиенты кубиками, добавьте майонез, тщательно перемешайте. Поставьте салат в холодильник на несколько часов перед подачей. Украсьте зеленью перед тем, как поставить блюдо на стол. Приятного аппетита!