У жены президента Сирии снова выявили рак

"После того как у первой леди Асмы Асад было обнаружено несколько симптомов и клинических признаков и проведён комплексный ряд медицинских анализов и обследований, ей был поставлен диагноз "острый миелоидный лейкоз", — об этом говорится в заявлении президентской канцелярии.