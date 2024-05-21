У жены президента Сирии снова выявили рак
У жены президента Сирии Башара Асада диагностировали лейкемию
Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой в 2021 году. Обложка © ТАСС / AP / Hassan Ammar
У жены президента Сирии Башара Асада Асмы выявили острый миелоидный лейкоз. В рамках плана по лечению первая леди временно перестанет появляться на публичных мероприятиях.
"После того как у первой леди Асмы Асад было обнаружено несколько симптомов и клинических признаков и проведён комплексный ряд медицинских анализов и обследований, ей был поставлен диагноз "острый миелоидный лейкоз", — об этом говорится в заявлении президентской канцелярии.
Напомним, что Асма Асад уже перенесла одно онкологическое заболевание. В 2018 году у неё выявили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. В начале 2019 года врачи провели успешную операцию по её удалению, позже официально было объявлено, что супруга Башара Асада победила страшную болезнь.