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У жены президента Сирии снова выявили рак

У жены президента Сирии Башара Асада диагностировали лейкемию

21 мая, 08:13
Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой в 2021 году. Обложка © ТАСС / AP / Hassan Ammar

Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой в 2021 году. Обложка © ТАСС / AP / Hassan Ammar

У жены президента Сирии Башара Асада Асмы выявили острый миелоидный лейкоз. В рамках плана по лечению первая леди временно перестанет появляться на публичных мероприятиях.

"После того как у первой леди Асмы Асад было обнаружено несколько симптомов и клинических признаков и проведён комплексный ряд медицинских анализов и обследований, ей был поставлен диагноз "острый миелоидный лейкоз", — об этом говорится в заявлении президентской канцелярии.

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Напомним, что Асма Асад уже перенесла одно онкологическое заболевание. В 2018 году у неё выявили злокачественную опухоль груди на ранней стадии. В начале 2019 года врачи провели успешную операцию по её удалению, позже официально было объявлено, что супруга Башара Асада победила страшную болезнь.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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