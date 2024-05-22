Зарождение жизни: Учёные взбудоражены результатом фантастического эксперимента Оказалось, что необходимые для появления РНК и ДНК сложные молекулы гораздо легче получить в космосе, чем на Земле 22 мая, 04:01 Неожиданное открытие ставит под сомнение самозарождение жизни на Земле. Обложка © Wikipedia / NASA

Этот объект находится в созвездии Тельца всего в 450 световых годах от нас, по космическим меркам очень близко. И это не что иное, как протопланетный диск вокруг только что образовавшейся звезды. Ему всего 100 тысяч лет. Со временем из вещества этого диска сформируются планеты. Так начинается история каждой планетной системы во Вселенной. Примерно так четыре с половиной миллиарда лет назад выглядела и наша Солнечная система.

Протопланетный диск вокруг недавно образовавшейся звезды в созвездии Тельца (HL Тельца). Фото © Wikipedia

Так вот, в последние годы у учёных накапливается всё больше подозрений, что зарождение жизни — по крайней мере, нашей земной жизни — началось ещё до того, как образовалась сама Земля. Что этот процесс начался ещё на этапе протопланетного диска, а то и вовсе на этапе облака межзвёздного вещества, в котором только ещё предстоит появиться звезде. Дело в том, что в таких облаках в космосе находят всё больше и больше сложных молекул, которых учёные в суровой межзвёздной среде когда-то и представить себе не могли.

Там находят, к примеру, изопропанол, метанол, этанол. Всё это спирты, самые настоящие органические молекулы, в которых много атомов углерода. Если подобные молекулы начать нужным образом "складывать" друг с другом, то можно получить аминокислоты, потом из них собрать белковые структуры — пептиды. И в конце концов построить ту самую чудовищную по своей многосложности, состоящую из миллиардов атомов молекулу ДНК.

В основном принято считать, что сборка этого конструктора от начала и до конца происходила на Земле — то есть на нашей планете произошло самозарождение жизни. Так вот, космохимики постепенно приходят к тому, что жизнь действительно каким-то образом самозародилась, но очень возможно, что не на Земле, что Земля как минимум получила многие "ингредиенты" жизни уже в готовом виде.

Пару лет назад учёные провели один удивительный эксперимент: в вакуумной камере воссоздали условия межзвёздного облака, заполненного газом, пылью и прочим. В роли космической пылинки выступал маленький диск, на который "подсаживали" отдельные атомы углерода, молекулы угарного газа и аммиака. Всего этого в межзвёздных облаках предостаточно, это космохимики видят по спектру отражаемого ими света. Соответственно, всё это охладили именно до той температуры, какая и пребывает в межзвёздных облаках, а именно 260 градусов по Цельсию, то есть чуть выше абсолютного нуля (-273).

Вывод эксперимента был фантастический: то, что нужно для возникновения жизни, на самом деле гораздо легче получить в космосе, чем на Земле. Фото © Shutterstock

Оказалось, что при таких условиях из всех этих атомов и молекул прекраснейшим образом складывается сложная органическая молекула под названием аминокетен, то есть уже практически аминокислота. Если к ней присоединить молекулу воды, получится глицин, который в космосе давно пытаются разглядеть, но пока не получается. Учёные убеждены, что это не потому что его там нет, а просто техника пока не позволяет его распознать. Они называют это проблемой обнаружения.

Но что интересно: для дальнейшего построения ещё более сложной конструкции из глициновых молекул и вообще из аминокислот есть одна проблема — для этого молекулы воды из их структуры желательно каким-то образом удалять. Тогда легко получатся белки — пептиды. А с водой их получить значительно сложнее. Это уже наводит на размышления насчёт возникновения жизни именно на Земле.

Меж тем в том эксперименте, то есть внутри лабораторного межзвёздного облака, всё великолепно обходится без молекул воды. Вакуумную камеру нагрели на 100 градусов, то есть до -163 по Цельсию, и там стали сами собой собираться пептиды. Спрашивается, откуда же в космической реальности взяться этому нагреву? Очень просто: в том же самом, допустим, протопланетном диске новорождённое Солнце может дать это тепло. Недавно учёные провели новое исследование на эту тему и пришли к заключению, что в зарождении жизни на Земле важную роль действительно могли сыграть белки внеземного происхождения.

Вывод напрашивается самый что ни на есть фантастический: то, что нужно для возникновения жизни, на самом деле гораздо легче получить в космосе, чем на Земле. Планета лишь довершила дело. Подтверждается то, что понял ещё Владимир Вернадский: "Жизнь является не случайным явлением в мировой эволюции, но тесно с ним связанным следствием".

Авторы Адель Романенкова