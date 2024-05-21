На вопрос из "Что? Где? Когда?" не смогли ответить даже знатоки СССР: Какую фразу писатель умыкнул у друга Иногда ответ лежит на поверхности, а не спрятан глубоко в дебрях истории. Однако даже уважаемые знатоки из ЧГК не смогли ответить на вопрос ведущего. Проверьте свои знания — вдруг именно вы назовёте правильную фразу? 21 мая, 16:00 На какой вопрос не смогли ответить даже самые светлые головы СССР? Попробуйте разгадать загадку из викторины "Что? Где? Когда?". Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia / Телекомпания "Игра-ТВ", © ТАСС / Игорь Зотин, Сергей Фадеичев

"Что? Где? Когда?" — это интеллектуальная игра-викторина, которая пользовалась огромной популярностью как в СССР, так и в России, а также в других странах СНГ. И было несколько причин, почему зрители находили просмотр викторины таким интересным.

Первое — это, конечно, проверка собственных знаний и кругозора. В игре "Что? Где? Когда?" задаются сложные вопросы, требующие нестандартного мышления, широких знаний и способности логически мыслить. Участники должны быстро сообразить, какие факты им известны или какие логические выводы можно сделать. Поэтому многие граждане СССР не просто смотрели игру по ТВ, но и "прокачивали" мозг, пытаясь ответить правильно на вопрос раньше знатоков.

Ещё одна причина, почему телевикторина нравилась всем, — это разнообразие тем. Вопросы в ЧГК могли касаться самых различных областей знаний: истории, науки, культуры, спорта и т.д. Это позволяло участникам проявить себя или узнать что-то новое.

На съёмках выпуска передачи "Что? Где? Когда?". Фото © ТАСС / Александр Шогин

Также привлекательность придавали динамичность (викторина проходила в формате живого шоу с определёнными правилами и ограничениями по времени) и популярность у зрителей всех возрастов. Известно, что игра "Что? Где? Когда?" имеет долгую историю и широкую аудиторию поклонников.

Кстати, вот один из самых сложных вопросов, на который в СССР не смогли ответить даже знатоки, принимавшие участие в интеллектуальной дуэли. Когда ведущий проговорил его и дал минуту на размышление, в зале и среди участников сначала воцарилась тишина, ведь такой вопрос поставил в тупик всех.

Автор, режиссёр и ведущий телеигры "Что? Где? Когда?" Владимир Яковлевич Ворошилов на съёмках выпуска передачи. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Звучал он так: "Друг Пушкина, Грибоедова, Дениса Давыдова, известный композитор, офицер Александр Алябьев был уволен с военной службы за свои прогрессивные взгляды. Быть может, именно тогда у него и родилась та самая крылатая фраза, которую вы скажете через одну минуту. Удачи!"

А теперь засеките минуту и подумайте, про какие именно знаменитые слова говорит ведущий. Вы знаете ответ? Или вам кажется, что вы где-то рядом с истиной, но, как и знатоки, не понимаете, какая это фраза и как звали русского писателя.

Если вы сдаётесь или, как Андрей Зайцев, уверены, что это фраза "Иных уж нет, иные уж далече", то мы готовы раскрыть вам правильный ответ.

Тот самый сложный вопрос на "Что? Где? Когда?", на который никто не смог правильно ответить. Видео © 1tv.ru

Знаток Андрей Зайцев называет фразу из романа в стихах Пушкина "Евгений Онегин". Однако ошибается, потому что на самом деле ведущий ждал совершенно иной крылатой фразы — из знаменитого произведения русского классика Грибоедова "Горе от ума". Как-то писатель разговаривал с Алябьевым и тот сказал: "Служить бы рад — прислуживаться тошно". Именно эти слова для своего произведения и позаимствовал Грибоедов. Ну как, вы ответили правильно?

Авторы Елизавета Терешкова