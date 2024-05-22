В Москве проходит реконструкция около 100 поликлиник

В Москве в рамках второго этапа масштабной программы реконструкции поликлиник ведутся работы в зданиях около ста медучреждений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"У нас одновременно вторым этапом реконструируется около 100 поликлиник. Это огромный объём во всех районах Москвы. И задача стоит до конца года основные работы на этих объектах завершить", — сказал Собянин во время осмотра реконструируемого головного здания детской поликлиники № 125 в Алтуфьевском районе.

Медучреждения будут обновлены в соответствии с новым московским стандартом. Первые из них откроются для приёма пациентов после 1 июля.

Детская поликлиника № 125 находится на Костромской улице. Пятиэтажное здание площадью свыше 5,8 тысячи квадратных метров построили в 1994 году. Медпомощь там получают около 13 тысяч маленьких жителей столицы. Реконструкция началась в сентябре прошлого года. Пока идёт обновление, пациенты посещают филиалы поликлиники.

После окончания работ мощность амбулатории составит 617 посещений в сутки. В учреждении будут трудиться 212 человек, в том числе 67 врачей, среди которых педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, детский хирург, детский уролог-андролог, гинеколог, детский эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, врачи-рентгенологи, врачи функциональной и ультразвуковой диагностики.

В ходе реконструкции специалисты обустроят новый фасад, поменяют инженерные коммуникации, стяжку пола, лифты, системы кондиционирования и вентиляции, дверные и оконные блоки. В результате будет обустроена безбарьерная среда для маломобильных пациентов. Также благодаря отдельному входу через фильтр-бокс удастся разделить потоки здоровых и заболевших посетителей, тем самым предупредив распространение инфекции.

Что касается оборудования, то в поликлинике установят самые современные аппараты, включая МРТ, УЗИ, лор-установку, рентгенологический аппарат, физиотерапевтическое, офтальмологическое оборудование и устройства для функциональной диагностики.

В зонах ожидания, оснащённых кондиционерами, для детей и родителей установят кулеры с питьевой водой, телевизорами и мягкими диванами, а для врачей и медсестёр оборудуют комнаты отдыха. Работы в поликлинике планируется завершить в третьем квартале.