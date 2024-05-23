В Москве проведут самый продолжительный городской фестиваль в мире
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Мэр столицы Сергей Собянин анонсировал начало самого продолжительного городского фестиваля в мире "Лето в Москве. Все на улицу!". Его площадки будут работать в течение ста дней.
"По итогам нынешнего сезона мы хотим понять, что больше всего нравится москвичам, чтобы в следующем году предложить ещё более интересную и разнообразную программу", — написал градоначальник в своём блоге.
Фестиваль пройдёт на бульварах и набережных, в парках и скверах. Также есть и неожиданные места, например площадки для выгула собак.
На Бульварном кольце в этом году состоятся мероприятия на тему культуры, спорта и моды. Так, на Никитском бульваре пройдёт вернисаж, а Петровский отдадут в распоряжение художников-пленэристов. На Покровском бульваре организуют литературные чтения. Посетители Тверского бульвара смогут увидеть мини-фестивали моды, фотографии и красоты, а те, кто побывает на Страстном и Рождественском бульварах, — послушать уличных музыкантов. На Яузском бульваре будут рисовать граффити, а на Гоголевском — играть в шахматы.
На Пушкинской, Лужнецкой, Крымской и других популярных набережных планируется организовать спортивные тренировки, тематические мастер-классы, литературные чтения и музыкальные выступления. Кроме того, в некоторых местах проведения фестиваля обустроят площадки для баскетбола, волейбола, танцев, фитнеса, кулинарных и творческих мастер-классов, ярмарок винтажных изделий и других мероприятий.
Все летние фестивали в столице объединят в единую платформу. Горожан ждут десятки тысяч мероприятий, так, например, москвичи смогут посетить разнообразные аттракционы, покататься на лодках, посмотреть кино, позаниматься уличным спортом. А с июня будут доступны открытые бассейны. При этом москвичи и сами могут забронировать место и провести мероприятие по душе, в том числе дискотеки, концерты, занятия танцами, литературные чтения, соревнования по теннису и шахматам. Также столичные летние фестивали будет объединять сезонное оформление. Если зимой настроение горожанам поднимали уникальные световые конструкции, то в тёплое время года это будут делать цветы.
Москва превратилась в крупнейший центр отечественного туризма благодаря ярким фестивалям, богатому выбору досуга, современной городской среде и гастрономическому разнообразию. В первом квартале 2024 года Москву посетило 5,86 миллиона туристов, что на 20% больше, чем в доковидном 2019-м, а в майские праздники — 2,2 миллиона гостей. При этом порядка 90% туристов приехали в столицу из других регионов России: больше всего из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Новосибирской, Тюменской, Ярославской областей, Татарстана и Красноярского края.