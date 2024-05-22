ИИ помог московским врачам поставить уже 14 миллионов предварительных диагнозов

Врачи общей практики и терапевты Москвы поставили уже более 14 миллионов предварительных диагнозов с помощью столичной системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Это цифровой сервис на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ), который помогает медикам в ежедневной работе и упрощает постановку предварительного диагноза.

Благодаря цифровой трансформации московской системы здравоохранения существенно возрастает эффективность лечебно-диагностического процесса, а также автоматизируется выполнение рутинных задач и систематизируются большие объёмы данных. В совокупности всё это позволяет обеспечить горожан персонифицированной медицинской помощью.

Одним из сервисов ИИ, который помогает медикам, является цифровой помощник "Топ-3". Он проводит анализ жалоб пациента, которые врач вносит в протокол осмотра в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), после чего предлагает три самых вероятных предварительных диагноза. Специалист может согласиться с искусственным интеллектом либо поставить свой диагноз. При этом уточняется, что нейросеть распознаёт 95% распространённых заболеваний.

Когда предварительный диагноз установлен, система формирует список необходимых исследований и дополнительных консультаций. Врач опять же может внести изменения, если это требуется. Подчёркивается, что окончательное решение всегда принимает специалист. Задача ИИ дать ему больше времени на осмотр и общение с пациентом.

Цифровизация системы здравоохранения в столице началась более десяти лет назад. Применение ИИ в медицине позволяет облегчить работу врачам, а пациентам — получить быструю и качественную медицинскую помощь. С помощью системы поддержки принятия врачебных решений, разработанной на основе искусственного интеллекта, медики поставили уже миллионы предварительных диагнозов. А благодаря функции пакетных назначений врачи в десять раз сократили время на назначение анализов и обследований для подтверждения предварительных диагнозов.