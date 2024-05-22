Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 09:12

Военно-дипломатический источник опроверг планы России менять границы в Балтике

Россия собирается менять координаты госграницы в акватории Балтийского моря. Это касается ширины территориальных вод, экономической зоны и шельфа. В этом заверил журналистов военно-дипломатический источник, комментируя сообщение Минобороны РФ.

"Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы РФ не было и нет", — сказал инсайдер.

Финляндия изучает идею Минобороны России по пересмотру морских границ в Балтике
Финляндия изучает идею Минобороны России по пересмотру морских границ в Балтике

Напомним, 21 мая в Минобороны РФ предложили утвердить новый список точек, которые используются для измерения ширины территориального моря у побережья материка и островов России в Балтийском море. Тогда говорилось, что ведомство хочет обновить координаты госграницы в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • балтийскоеморе
  • Финляндия
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров