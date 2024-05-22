Военно-дипломатический источник опроверг планы России менять границы в Балтике

Россия собирается менять координаты госграницы в акватории Балтийского моря. Это касается ширины территориальных вод, экономической зоны и шельфа. В этом заверил журналистов военно-дипломатический источник, комментируя сообщение Минобороны РФ.

"Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы РФ не было и нет", — сказал инсайдер.