Военно-дипломатический источник опроверг планы России менять границы в Балтике
Россия собирается менять координаты госграницы в акватории Балтийского моря. Это касается ширины территориальных вод, экономической зоны и шельфа. В этом заверил журналистов военно-дипломатический источник, комментируя сообщение Минобороны РФ.
"Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы РФ не было и нет", — сказал инсайдер.
Напомним, 21 мая в Минобороны РФ предложили утвердить новый список точек, которые используются для измерения ширины территориального моря у побережья материка и островов России в Балтийском море. Тогда говорилось, что ведомство хочет обновить координаты госграницы в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска.
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