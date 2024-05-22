В майские праздники Москва приняла 2,2 миллиона гостей

В первом квартале 2024 года Москву посетило 5,86 миллиона туристов, что на 20% больше, чем в доковидном 2019-м. Об этом сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Объём туристско-экскурсионного потребления за этот период оценивается более чем в 300 миллиардов рублей, а объём поступлений в бюджет — более чем в 40 миллиардов рублей", — отметил градоначальник.

В течение майских праздников Москва приняла 2,2 млн гостей. При этом порядка 90% туристов приехали в столицу из других регионов России: больше всего из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Новосибирской, Тюменской, Ярославской областей, Татарстана и Красноярского края.

Всё чаще Москву выбирают для семейного отдыха. Так, в майские праздники во многих гостиницах количество постояльцев с детьми достигало 70%. В целом же средний уровень загрузки отелей в период длинных весенних выходных составил 68%.

Многие приехали на майские праздники в столицу в том числе ради фестивалей "Пасхальный дар" и "Московская весна". Всего их посетили 850 тысяч человек. "Московский завтрак на верандах" также собрал немало гостей, несмотря на не самую тёплую погоду в начале месяца. К проекту присоединились 750 столичных ресторанов и кафе, и в праздничные дни заказы из специального меню сделали более 400 тысяч посетителей. В прошлом году этот показатель за весь май составил 310 тысяч.

Программа "Играй в Москву" тоже не оставила туристов равнодушными. С её помощью можно изучить знаковые места столицы. Для этого есть пять маршрутов-приключений: "Путь героя", "Тайна зелёной планеты", "Игры чемпионов", "Вернуть Зорц" и "Возрождение Алдумара". За майские праздники по ним прогулялись более 10 тысяч семей.