МегаФон расширяет продажи сим-карт в 10 регионах России
Сим-карты мобильного оператора доступны в сетях "Линия" в Черноземье и "Комус" в Московском регионе. Обложка © Пресс-служба МегаФон
Сим-карты МегаФон и Yota теперь можно приобрести в сети гипермаркетов "Линия", а также розничных точках компании "Комус". Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе "зелёного" мобильного оператора.
Расширение географии продаж распространяется на 10 регионов, входящих в Центральный Федеральной Округ. Речь идёт об Орловской, Брянской, Тульской, Курской, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях, а также Московском регионе.
Новым абонентам сим-карта обойдётся в 150 рублей, которые автоматически поступят на счёт в момент активации. Абоненты МегаФона при этом смогут выбрать удобный для них тарифный план, а пользователи Yota - сформировать свой собственный тариф, исходя из личных потребностей в голосовой связи и интернете.
Активировать сим-карту можно на сайт МегаФона или Yota, подписать абонентский договор нужно через приложение "Госключ".
"Мы постоянно улучшаем представленность наших продуктов во всех каналах продаж для того, чтобы у существующих и потенциальных клиентов МегаФона был максимально удобный доступ к услугам. Мы продолжаем переговоры как с федеральными, так и с региональными ритейлерами и обеспечиваем масштабирование данного направления бизнеса", — рассказал директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.