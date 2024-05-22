МегаФон расширяет продажи сим-карт в 10 регионах России

Сим-карты МегаФон и Yota теперь можно приобрести в сети гипермаркетов "Линия", а также розничных точках компании "Комус". Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе "зелёного" мобильного оператора.

Расширение географии продаж распространяется на 10 регионов, входящих в Центральный Федеральной Округ. Речь идёт об Орловской, Брянской, Тульской, Курской, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях, а также Московском регионе.

Новым абонентам сим-карта обойдётся в 150 рублей, которые автоматически поступят на счёт в момент активации. Абоненты МегаФона при этом смогут выбрать удобный для них тарифный план, а пользователи Yota - сформировать свой собственный тариф, исходя из личных потребностей в голосовой связи и интернете.

Активировать сим-карту можно на сайт МегаФона или Yota, подписать абонентский договор нужно через приложение "Госключ".