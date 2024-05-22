АСИ представило топ-5 регионов России с самым высоким качеством жизни АСИ: Лидерами рейтинга качества жизни стали Москва, Санкт-Петербург и Тюмень 22 мая, 14:37 В России составили рейтинг регионов с высоким уровнем жизни. Обложка © Life.ru

В России рейтинг по качеству жизни возглавили Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан. Об этом рассказала гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ.

"Топ-5 лидеров рейтинга: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан. В этом году в десятку лидеров попали Московская область, Сахалинская и Нижегородская", — уточнила она.

В десятку лучших попали также Тульская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Как отметила Чупшева, по итогам 2023 года свои результаты улучшили 48 субъектов РФ. В результате анализа АСИ выявил регионы — потенциальные носители лучших практик для тиражирования по всей стране.

Ранее сообщалось, что Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа заняли первые позиции в перечне российских регионов с высоким уровнем зарплаты в малых населённых пунктах.

Авторы Татьяна Миссуми