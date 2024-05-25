Подсмотрено у СССР: Как американцы построили космолёт по советским чертежам В США к первому запуску на Международную космическую станцию готовят корабль, удивительно похожий на неоценённую в СССР, зато крайне интересную для NASA машину. 24 мая, 21:35 В США к первому запуску на Международную космическую станцию готовят корабль, удивительно похожий на неоценённую в СССР, зато крайне интересную для NASA машину. Обложка: Коллаж © Life.ru, © sierraspace.com, © samgood.ru

Всего через пять лет после полёта Гагарина, в 1966 году, советскому руководству был представлен проект вот такого космического корабля — многоразового космолёта со складными крыльями, который способен возвращаться на этих крыльях на землю и садиться на любую взлётно-посадочную полосу, если, конечно, она имеет достаточную протяжённость.

Космолёт БОР-4 в цехе Тушинского машиностроительного завода перед отправкой на космодром Капустин Яр. Фото © buran.ru

У него несколько названий: система "Спираль", БОР, а также неофициальное прозвище Лапоть. Как легко заметить, он его получил за своеобразную форму носа и всего корпуса. Так было сделано из соображений теплозащиты: после завершения работы в космосе он должен спускаться обратно к Земле "грудью" вперёд и выдерживать жар горения в атмосфере. Для этого нижнюю часть корпуса сделали широкой — так тепловая нагрузка распределяется, легче отражать этот тепловой удар. И, соответственно, нос сделали для этого же затупленным и приподнятым.

Примечательно, что задумали этот космолёт в Советском Союзе прежде всего для оборонных целей. Это боевая машина. Что предполагалось? Во-первых, фоторазведка с высоты около 130 километров. Каждый снимок с борта мог запечатлевать квадрат местности 20 на 20 километров. Это обеспечивало по тем временам весьма неплохую чёткость картинки.

Второе: предусматривалось, что космолёт будет уметь не только замечать на земле что-то вражеское, но и при необходимости уничтожать его — был спроектирован так называемый ударный вариант, несущий на борту ракету класса "космос – земля". Он должен был работать в связке с разведчиком: тот передаёт координаты цели, "ударник" по ней бьёт.

И третья модификация — противоспутниковая: космолёт подходит к подозрительному космическому аппарату на расстояние нескольких километров, фотографирует его, а если есть соответствующая команда — атакует самонаводящимися ракетами "космос – космос", коих на борту должно было быть шесть.

Художественное изображение космического корабля БОР ("Спираль"). Фото © samgood.ru

Запускать крылатый корабль на орбиту должен был гиперзвуковой самолёт-разгонщик. На высоте 28–30 километров космолёт отстыковывается и дальше летит на собственных ракетных двигателях, которые позволяют ему очень хорошо маневрировать. Кабина пилота — это, можно сказать, отдельный космический корабль со своими двигателями и даже с теплозащитой: чтобы в случае аварии лётчик мог вместе с ней катапультироваться и вернуться на землю.

Первые несколько лет руководство страны в целом благосклонно смотрело на этот проект, во всяком случае, дало добро на создание прототипов: сначала макетов для наземных испытаний, потом самолётов-аналогов для проверки в атмосфере и, наконец, полноценных изделий для запусков на околоземную орбиту.

Но вскоре по поводу "Спирали" накопилось некое напряжённое отношение. По всей видимости, это было нечто настолько новое, что самым главным начальникам в то время не удавалось это в своих головах уложить. Дело в том, что сама космонавтика тогда ещё воспринималась ими с явным трудом. Министры, прямо скажем, в ней мало что понимали и по этой самой причине, по причине недостатка знаний, совершенно не хотели ею заниматься. Ракетная программа не только не виделась им как путь к развитию страны, к продвижению, к получению преимуществ во всём — она была им обузой.

И апофеозом этой трагедии стал вердикт министра обороны Анатолия Гречко, который в 1970 году ознакомился с проектом системы "Спираль" и назвал его то ли фантазией, то ли фантастикой (показания разнятся). Каким-то чудом впоследствии удалось убедить начальство сохранить этот проект хотя бы для развития авиации, то есть продолжать заниматься хотя бы самолётами-аналогами.

Испытания самолёта – аналога космического корабля БОР ("Спираль"). Видео © YouTube / faberfortun

На видео — испытание самолёта-аналога в 1978 году. У штурвала был заслуженный лётчик Авиард Фастовец. Машина отлетала семь раз, в последний раз при посадке повредилось шасси. Она по сей день хранится в авиамузее в Монине.

Самолёт – аналог космического корабля БОР ("Спираль") МиГ-105.11 в авиамузее в Монине. Фото © Wikipedia / Peter Albrecht

Как раз примерно в середине 70-х явилась потрясающая новость о разработке Space Shuttle, который в числе прочего, как утверждалось, технически был способен атаковать Москву. Тщетно главный конструктор "Спирали" Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский пытался втолковать, что его космолёт при своей лёгкости и манёвренности может в случае чего с этим громоздким неповоротливым "шаттлом" оперативно расправиться. Начальству оказалось принципиально важно сделать "как у них". В итоге успешно сделали "как у них" и даже в некоторых отношениях "перегнали": к примеру, "Бураны", в отличие от шаттлов, могли летать в автоматическом режиме. Но для "Спирали" это было началом конца.

Испытания, правда, продолжались практически до самого развала Советского Союза, но отчасти под предлогом помощи в разработке "Бурана", а на самом деле прежде всего потому, что слишком несправедливо было в глазах конструкторов отказываться от этой гениальной машины, которая своей стране по каким-то неведомым причинам оказалась не нужна. Зато, как позже выяснилось, очень пригодилась некоторым другим странам.

Любопытный факт: эти снимки были сделаны в 1983 году с борта австралийского разведывательного самолёта P-3C Orion. В кадре — космический аппарат БОР-4 № 403 после успешного орбитального полёта и приводнения в Индийском океане. За год до этого разведчики задокументировали там же ещё один БОР-4, но тогда его было на снимках не так хорошо видно.

Космолёт БОР-4 после успешного орбитального полёта и приводнения в Индийском океане в 1983 году (снимки с борта австралийского разведывательного самолёта P-3C Orion). Фото © unoosa.org

А самый, наверное, любопытный факт из этой истории спустя десятилетия после распада СССР озвучил сын знаменитого авиаконструктора Артёма Микояна Ованес Микоян:

"Они (американцы. — Прим. Life.ru) всё время очень пристально следили за нашими работами. Потом, как только началась перестройка, а за ней — полный развал, американцы купили его (Лаптя. — Прим. Life.ru) чертежи. А может, и выкрали — этого я точно не знаю. Но чертежи Лаптя пропали". Ованес Микоян Сын знаменитого советского авиаконструктора Артёма Микояна

Собственно говоря, даже без владения какой-либо секретной информацией и технического образования это видно невооружённым глазом.

Космический корабль Dream Chaser DC-100 Tenacity. Фото © sierraspace.com

Эту великолепную машину назвали Dream Chaser и готовят сейчас к первому полёту к Международной космической станции. Он намечен на конец 2024 года. Запускать космолёт планируется на только что созданной, впервые запущенной в январе тяжёлой ракете Vulcan либо на много лет используемой Atlas V. Сконструирован он на основе проекта космического аппарата HL-20, достаточно хорошо известного как американская версия того самого БОР-4, за которым шпионили в Индийском океане.

Полномасштабный макет космического корабля HL-20. Фото © Wikipedia / NASA

Изначально в Dream Chaser видели новый Space Shuttle, то есть планировали для пилотируемой программы, для доставки астронавтов на орбиту: может вмещать экипаж из шести человек. Теперь, когда есть Crew Dragon и почти есть Boeing Starliner, в этом крайняя нужда вроде как отпала. И тем не менее изумительно похожий на лапоть американский корабль со счетов отнюдь не списывают: собираются на первых порах использовать его для космических грузоперевозок.

Фантастика.

Авторы Адель Романенкова