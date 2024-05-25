Значения имени Давид в прошлом и настоящем: Какая судьба и с кем совместим в любви Что значит имя Давид и что можно рассказать о мужчине, которого зовут так: какой у него характер и судьба. С какими женскими именами лучшая совместимость. Когда именины у Давида и другие вопросы про это имя в материале Life.ru. 25 мая, 08:00 Кто такой Давид и какой у него характер? Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / davidbeckham, dava_m

Имя Давид имеет древние иудейские корни и происходит от еврейского слова דָּוִד (David), что означает "любимый" или "возлюбленный". Это имя было широко распространено среди евреев благодаря библейскому персонажу Давиду, который был великим царём Израиля и автором многих псалмов. Имя Давид также имеет много вариантов в различных языках и культурах, например David на английском, Давид на русском и другие. В России это имя имело народный вариант — Давыд, и именно от него была образована фамилия Давыдов. У мусульман царь Давид известен и почитаем под именем Дауд (Давуд).

Варианты и сокращённые формы имени Давид

Есть несколько вариантов имени Давид: Давидка, Дава, Видя, Дави, Дэви, Дэйви, Дай, Дэй, Давидек, Видек, Дода, Давыдка, Додя, Додик, Дино, Динетто.

Судьба человека с именем Давид

Судьба человека с именем Давид. Фото © Freepik

Мужчина, которого зовут Давид, обладает сильным характером. Мальчики вырастают мощными — как физически, так и морально. Представители этого имени отличаются ясным мышлением, отвагой, практичностью и настойчивостью. Они готовы к риску, ответственны, трудолюбивы и пунктуальны. Энергетика и таланты, которые раскрываются у Давидов в процессе формирования личности, очень сильны.

Счастлив тот Давид, кто сумел найти баланс между своими тёмными и светлыми сторонами. Особенно удачливы Давиды, рождённые летом или в среду.

Характер мальчика с именем Давид

Каким будет характер мальчика, если назвать его Давид. Фото © Freepik

Маленький Давид — эмоциональный и чуткий мальчик, всегда обращается к маме за помощью по любому вопросу. Для сына её мнение остаётся важнейшим как в детстве, так и в зрелом возрасте. Родители должны учитывать желания крошки, ведь ребёнок умеет аргументированно защищать свою точку зрения, даже в самом раннем возрасте. Давид очень часто реагирует чувствительно на агрессивные замечания в свой адрес. Чтобы сохранить его доверие, родителям следует избегать жёстких высказываний при обсуждении спорных вопросов.

В остальном Давид — любознательный и добрый мальчуган, который всегда готов прийти на помощь другим. Благодаря стремлению к справедливости и осторожности в общении с незнакомцами он редко поддаётся влиянию плохой компании. В школе Давид, скорее всего, станет одним из лучших учеников, так как относится к учёбе ответственно. Однако он начинает проявлять себя как лидер и не всегда выбирает правильные методы — может подстрекать одноклассников на проказы.

В подростковом возрасте Давид остаётся эмоциональным, но умеет скрывать свои чувства и стремится к спокойному разрешению конфликтов. Однако, если не получается доказать свою правоту, чувства берут верх и Давид может нагрубить даже родителям, которых обычно беззаветно любит.

Совместимость имени Давид

С какими именами хорошо совместимо имя Давид и как это влияет на отношения и дружбу. Фото © Freepik / prostooleh

У Давида могут сложиться крепкие отношения с женщинами, которых зовут: Агата, Эльмира, Наталья, Галина, Анна, Нина, Людмила, Диана, Ольга, Женя, Регина, Карина, Майя, Ирина. А вот с Еленой, Антониной, Таисией, Марией и Дарьей отношения будут поверхностными, иногда даже натянутыми.

Кто покровитель имени Давид

Святые покровители имени Давид. Фото © azbyka

В православных святцах покровителем имени считается Давид Солунский (Фессалоникийский), отшельник. Всего же в православном календаре имя Давид упоминается 14 раз. Жизни многих святых Давидов были связаны с территориями современной Грузии и Армении, народы которых они либо защищали от завоевателей, либо наставляли в основах христианской веры.

Именины у Давида

Именины у Давида по православному календарю отмечают шесть раз: 5 января, 27 января, 8 февраля, 14 февраля, 3 марта, 18 марта.

Знаменитости с именем Давид

Один из ярких представителей имени Давид в отечественном шоубизе — Давид Манукян, известный под сценическим именем DAVA. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m

Давид Вилья Санчес — испанский профессиональный футболист.

испанский профессиональный футболист. Давид — царь израильско-иудейского государства.

царь израильско-иудейского государства. Давид Гурамишвили — грузинский поэт.

грузинский поэт. Давид Яковлевич Айзман — русский писатель, драматург.

русский писатель, драматург. Давид Феррер — испанский теннисист.

Авторы Любовь Свободная