Эти 8 раздражающих привычек второй половинки убьют даже самую крепкую любовь

Привычки играют важную роль в любых отношениях, поскольку они определяют общую динамику и комфорт в паре. Некоторые паттерны партнёров могут стать источником конфликтов и "убить" отношения из-за несоответствия ожиданий и реальности. Также привычки в силах постепенно разрушать доверие и близость между возлюбленными. Особенно сильно портят в семье жизнь следующие паттерны поведения.

1. Пассивная агрессия

Какие привычки поведения стоит исключить, если не хотите расставания с половинкой? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stockbakery

"Это скрытый способ задеть человека, который может сильно ранить. Может выглядеть как случайность, но на самом деле спрятано желание унизить или оскорбить вторую половинку", — рассказывает Life.ru психолог Ольга Романив.

Например, партнёр громко хлопает дверью, шумит, когда вы хотите поспать, как бы невзначай сравнивает вас с какими-то неприятными персонажами. Отвечает: "Мог (могла бы) и сам (сама) догадаться"; "Ничего не случилось"; "Не ожидал(а) от тебя такого хорошего результата".

2. Постоянное перебивание

Привычка прерывать очень раздражает. Партнёр может специально не давать высказаться, поскольку не считает ваше мнение значимым. И мужу, и жене необходимо уметь слушать друг друга, если оба хотят сохранить здоровые отношения. Когда человек говорит: "Извини, что перебил(а)", — это уже хороший показатель, что к вашим словам относятся уважительно.

3. Оскорбительные шутки

У пары может быть специфический юмор, понятный лишь им двоим. Однако высмеивание партнёра никак не укрепит взаимоотношения Ольга Романив Психолог

Не стоит насмехаться над мечтами, опытом, переживаниями любимого человека. Это серьёзное нарушение личных границ, которое приводит к разрыву отношений из-за потери доверия.

4. Закатывание глаз

Какие, казалось бы, безобидные привычки на самом деле разрушают любовь? Фото © Shutterstock / FOTODOM/ ilyapfoto, © Freepik / cookie_studio

Данной привычкой чаще всего грешат женщины, как бы невербально выражая презрение и несогласие. Закатывание глаз считывается как снисходительное отношение к просьбе партнёра. Интересно, что это действие иногда происходит настолько машинально, что люди даже не замечают его за собой. Лучше сообщить человеку напрямую о его привычке закатывать глаза, чтобы он отучился так реагировать.

5. Сильное увлечение гаджетами

Любовь к видеоиграм, социальным сетям или телевизору негативно отражается на отношениях. Так партнёр пытается отгородиться от живого диалога с любимым человеком Ольга Романив Психолог

С ним становится сложнее обсудить как простые вопросы, так и серьёзные, поскольку всё его внимание заполонил виртуальный мир. Не нужно отключать полностью электричество в доме, чтобы поговорить с половинкой. Выберите время в течение дня, когда вы сможете спокойно пообщаться без отвлечения на гаджеты.

6. Работать дома или задерживаться в офисе

Такая привычка раздражает тех, кто живёт с трудоголиком. Ваш партнёр хочет, чтобы в домашней обстановке вы расслабились, обсудили что-то на нерабочие темы, уделили время второй половинке. А вместо этого человек снова погружается в таблицы, имейлы и чаты с коллегами.

Задержки в офисе также могут привести к разладу в отношениях. Тем самым партнёр показывает, что работа для него важнее семьи Ольга Романив Психолог

7. Не соблюдать порядок в доме

Нередко в отношениях находятся люди, имеющие разные взгляды на чистоту в доме. Однако это не повод игнорировать просьбы ценителя порядка разложить вещи по своим местам. Если будете специально разбрасывать предметы по углам, не мыть за собой посуду, рассыпать мусор, то рискуете поссориться с любимым человеком из-за вредной привычки.

8. Не интересоваться жизнью партнёра

Какие 8 привычек в быту могут убить любовь и заставить расстаться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ilona Kozhevnikova