Школьникам подготовиться: Какой формат ЕГЭ в 2024 году В России стартовал основной период Единого госэкзамена (ЕГЭ). Школьники сдают химию, литературу и географию. По каким правилам проводится экзамен в 2024 году. 24 мая, 09:56 В России стартовал основной период Единого госэкзамена (ЕГЭ). Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Государственная итоговая аттестация, известная как ЕГЭ, является важной частью образовательной системы Российской Федерации. Этот экзамен предоставляет выпускникам школ возможность продемонстрировать свои знания по различным школьным предметам.

Введённый в качестве эксперимента в 2002 году, ЕГЭ с 2009 года стал обязательным для всех учащихся. К тому же ЕГЭ служит не только для оценки уровня знаний, полученных в школе, но и для определения дальнейшего образовательного пути выпускников. Результаты ЕГЭ являются основным критерием при поступлении в вузы, куда абитуриенты подают не только свои документы, но и информацию о полученных баллах для зачисления на конкурсной основе.

Обязательные предметы для ЕГЭ в 2024 году

Для того чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, необходимо успешно сдать ЕГЭ по нескольким предметам. В 2024 году список обязательных предметов для сдачи ЕГЭ остался неизменным — это русский язык и базовая математика.

Однако для поступления в высшее учебное заведение потребуется сдавать не только эти предметы, но и ещё один или несколько на выбор. Какие именно предметы нужно сдавать, определяется самим учеником в зависимости от выбранного им университета для поступления.

Расписание ЕГЭ

ЕГЭ проводится в течение трёх периодов: досрочный, основной и дополнительный. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

ЕГЭ проводится в течение трёх периодов: досрочный, основной и дополнительный. В досрочный период могут сдавать экзамен выпускники прошлых лет и студенты колледжей. Стоит также знать о том, что нельзя сдавать ЕГЭ несколько раз за год и выбирать лучший результат, в зачёт пойдёт только последний. Для пересдачи обязательных предметов существует дополнительный период, который предоставляется в случаях несдачи в предыдущие периоды или отсутствия по уважительной причине.

Также в 2024 году президентом России Владимиром Путиным было поручено дать учащимся возможность пересдать любой предмет в такие сроки, чтобы они ещё успели подать новые результаты в выбранные ими вузы.

Основной период

Итак, вот какое расписание ждёт учащихся в 2024 году:

23 мая (четверг) — пройдут экзамены по географии, литературе, химии;

28 мая (вторник) — русский язык;

31 мая (пятница) — выпускники будут сдавать ЕГЭ по математике базового или профильного уровня (для поступления в вуз на технические направления);

4 июня (вторник) — пройдут экзамены по обществознанию и физике;

7 июня (пятница) — учащиеся проверят свои знания на экзамене по иностранному языку (английский, испанский, китайский, немецкий, французский), устная часть ; информатика;

; информатика; 8 июня (суббота) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский), устная часть ; информатика;

; информатика; 11 июня (вторник) — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский), письменная часть; история.

Также в 2024 году предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.

13 июня (четверг) — география, литература, обществознание, физика;

17 июня (понедельник) — резервный день для сдачи русского языка;

18 июня (вторник) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский), устная часть; история, химия;

19 июня (среда) — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский), письменная часть; информатика;

20 июня (четверг) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

21 июня (пятница) — по всем учебным предметам.

И пересдача, о которой мы упоминали ранее, нововведение этого года: выпускники текущего года, сдавшие ЕГЭ, имеют возможность пересдать один предмет по своему выбору в дополнительные дни. Это право доступно без исключений. Однако стоит отметить, что при пересдаче учитывается только новый результат, а первоначальный будет аннулирован.

Подать заявление на пересдачу ЕГЭ можно с 26 июня по 1 июля 2024 года включительно.

4 июля (четверг) — иностранные языки: английский, испанский, китайский, немецкий, французский (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия.

5 июля (пятница) — биология, география, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, иностранные языки: английский, испанский, китайский, немецкий, французский (устная часть), история, литература.

Дополнительный период для пересдачи обязательных предметов в 2024 году

Как мы уже говорили ранее, сдать в этот период можно только обязательные предметы: 4 сентября (среда) — русский язык;

9 сентября (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня;

23 сентября (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык.

Где будут опубликованы результаты ЕГЭ 2024

Для проверки количества баллов, набранных на том или ином экзамене, нужно посетить официальный портал ЕГЭ. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Для проверки количества баллов, набранных на том или ином экзамене, нужно посетить официальный портал ЕГЭ, не забыв свой паспорт для входа.

Чтобы узнать свои баллы, выпускнику необходимо перейти на этот сайт, ввести паспортные данные и выбрать свой регион. Не забудьте о капче. После этого остаётся лишь нажать "Войти".

После этого появится окно с вашими результатами. А нажав на название предмета, можно посмотреть сканы бланков.

Что такое первичные и тестовые баллы на ЕГЭ

Для оценки знаний на ЕГЭ применяются две шкалы: первичные и тестовые (или вторичные) баллы. Сперва экзаменуемым выставляют первичные баллы, которые соответствуют количеству правильно решённых задач. Затем эти первичные баллы переводят в привычную стобалльную систему, получая итоговый тестовый балл.

Шкалы перевода первичных баллов в тестовые ежегодно обновляются после досрочной сдачи ЕГЭ выпускниками. Более того, максимум первичных баллов по одному и тому же предмету ЕГЭ может меняться из года в год, так как сам экзамен постоянно обновляется путём добавления или удаления заданий.

Неизменным остаётся лишь то, что для всех ЕГЭ максимальный тестовый балл равен 100. Исключение составляет лишь базовая математика, которая не пересчитывается в тестовую шкалу, а оценивается по пятибалльной системе, как обычная контрольная работа. Напоминаем, что этот предмет сдают те учащиеся, кому математика не требуется для поступления в вуз.

Сколько баллов нужно, чтобы получить аттестат

Для получения аттестата о среднем общем образовании недостаточно просто пойти на ЕГЭ — необходимо также успешно сдать эти экзамены, набрав минимальное количество баллов по двум обязательным предметам. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Не секрет, что для получения аттестата о среднем общем образовании недостаточно просто пойти на ЕГЭ. Необходимо также успешно сдать эти экзамены, набрав минимальное количество баллов по двум обязательным предметам: русскому языку и базовой или профильной математике.

Для получения аттестата в 2024 году выпускникам необходимо достичь следующих результатов:

— русский язык — 24 (10 первичных);

— математика — 27 (5 первичных); — математика база — 3 (оценка).

Проходной балл по ЕГЭ в вузы

Для поступления в вузы тоже определены минимальные пороги по набранным на ЕГЭ баллам. В 2024 году они стали немного выше и представляют собой следующее: русский язык — 40 (18 первичных);

математика (профильный уровень) — 39 (7 первичных);

обществознание — 45 (23 первичных);

физика — 39 (9 первичных);

литература — 40 (20 первичных);

история — 35 (10 первичных);

химия — 39 (13 первичных);

иностранный язык — 30 (25 первичных);

биология — 39 (17 первичных);

информатика и ИКТ — 44 (8 первичных);

география — 40 (11 первичных).

Однако важно осознавать, что получение минимального количества баллов по ЕГЭ не гарантирует поступление в высшее учебное заведение. Это связано с тем, что число мест, особенно бюджетных, в вузах ограничено и зачисление происходит на конкурсной основе. Следовательно, чем выше ваши результаты на ЕГЭ, тем больше вероятность пройти конкурсный отбор.

Кроме того, следует помнить, что учитываются лишь баллы, полученные по предметам, соответствующим требованиям выбранного направления. Например, если школьник сдал ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, литературе и географии, то при поступлении на специальность "преподаватель русского языка и литературы" приёмная комиссия вуза будет рассматривать только результаты первых трёх экзаменов, так как они необходимы для данной специальности, а баллы, набранные по географии, во внимание приняты не будут.

Отменят ли ЕГЭ в будущем

Получение минимального количества баллов по ЕГЭ не гарантирует поступление в высшее учебное заведение. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Спустя многие годы после запуска ЕГЭ всё чаще и чаще слышатся разговоры о возможной отмене этого экзамена. Мнения разделились: одни считают его эффективным способом оценки знаний, в то время как другие утверждают, что он лишь усложняет жизнь учащимся и "отупляет". Появилось даже выражение "жертва ЕГЭ", подчёркивающее негативное влияние этого формата.

В связи с этим интересен недавний ответ главы Рособрнадзора Анзора Мурзаева. На горячую линию ведомства поступило огромное количество обращений от учеников и их родителей по поводу ЕГЭ. Среди них был и традиционный вопрос об отмене данного формата.

Руководитель Рособрнадзора подчеркнул, что важность ЕГЭ как объективного инструмента для оценки знаний является приоритетной задачей в области образования. Отмена данной формы аттестации пока не рассматривается, поскольку альтернатива, которая могла бы полностью заменить экзамен, до сих пор не найдена.

— Модель себя оправдала, дискуссий по этому поводу нет. Отменять ЕГЭ пока не будем… Вы предложите что-то новое, объективное, равное для всех, чтобы без коррупции, без связей, за короткое время, но с качественным отбором в вузы. Многое, что мы делаем, не видно, но экзамен меняется, совершенствуется, двигается вперёд. Пункты, которые изменились и преобразовались на основе замечаний учителей, их сотни. Нет идеальной системы оценки в мире. Это всемирная задачка, пока которую никто не решил. Если будет что-то предложено взамен, мы рассмотрим это, — отметил Мурзаев.

Авторы Андрей Ананьев