С 1 июня пенсионеров ждут новшества: Как изменятся порядок получения и суммы выплат В июне определённые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии, а кому-то предоставят новые льготы. Как изменятся начисления выплат этим летом? 24 мая, 21:21 С 1 июня появятся новшества для пенсионеров. Обложка © Freepik

Уже с конца мая пенсионеры могут получить новую льготу на проезд. Она касается поездок на железнодорожном транспорте. Пенсионеры смогут купить билет со скидкой в размере 20%․ Речь идёт о поездках на дальние расстояния.

— Стоит учитывать и некоторые нюансы. Вернуть купленный по льготной цене билет нельзя. Впрочем, тут есть исключение. Деньги вернут, если поездка не состоялась по уважительной причине. Например, из-за болезни пенсионера. Ещё один момент — это срок, за который покупается билет. Льгота не распространяется на срочные поездки. Билет нужно купить не позже чем за пять дней до поездки, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Стоит также обратить внимание на то, что в начале лета ожидается один праздничный день — 12 июня. Если дата доставки и выдачи пенсии выпадает на него, то деньги придут раньше — 11 июня.

Есть новшества, которые касаются пенсионеров на федеральном уровне, а есть региональные. Например, в Красноярском крае с 1 июня, как и в прошлом году, проведут индексацию льготной стоимости ежемесячных проездных документов.

— На 2024 год льготная стоимость ежемесячных проездных составит: на городской автобус — 380 рублей, на троллейбус — 490 рублей, на трамвай — 490 рублей, на трамвай и троллейбус — 620 рублей, на троллейбус и автобус — 620 рублей, на трамвай и автобус — 620 рублей, на трамвай, троллейбус и автобус — 770 рублей, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

С 1 июля 2024 года пенсионеров и ряд других льготников освободят от комиссий при оплате услуг ЖКХ. Это следует из соответствующего распоряжения правительства.

Также стоит отметить, что летом прибавка к пенсии ждёт работающих пенсионеров. Правда, перерасчёт будет не в июне, а с 1 августа. Тогда повысятся пенсии у тех пожилых людей, которые официально работали в 2023 году.

Авторы Нина Важдаева