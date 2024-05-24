Начал работать первый в России электрический аэродромный топливозаправщик В мире растёт популярность электротранспорта. Этот тренд активно развивается и в России. Среди новых разработок выделяется аэродромный топливозаправщик. 24 мая, 14:17 Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"

Электротранспорт становится всё более популярным в аэропортах по всему миру. Переход к электромобилям обусловлен желанием снизить эксплуатационные расходы, улучшить качество воздуха и сократить выбросы парниковых газов. Чаще всего используются электробусы, тягачи для перевозки багажа и другие вспомогательные транспортные средства. Об этом рассказал авиаэксперт Алексей Синицкий.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

— Авиационный сектор отвечает за 2% антропогенных выбросов парниковых газов. Декарбонизация этого вида перевозок возможна за счёт либо перехода на безуглеродный транспорт, либо снижения углеродоёмкости традиционного авиатоплива. Во втором случае, по классификации Международной организации гражданской авиации, такое топливо с пониженным углеродным следом называется LCAF (Lower Carbon Aviation Fuel). Оно имеет полностью нефтяное происхождение, при этом при его производстве и транспортировке достигается до 10% снижение выработки CO2, — рассказал д.т.н., генеральный директор ООО "Центр мониторинга новых технологий" Михаил Ершов.

Он считает, что решение "Газпромнефть-Аэро" по разработке электрического аэродромного топливозаправщика является первым и весьма оригинальным шагом по снижению углеродоёмкости авиаперевозок. Этот проект демонстрирует заинтересованность компании в экологической политике и внедрении инновационных технологий в авиатопливную инфраструктуру.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Нефтяная компания внедрила в работу топливозаправщик-электромобиль, в котором установлен современный блок литийионных аккумуляторных батарей, что позволяет на полном заряде производить до шести заправок самолётов "в крыло". Использование аэродромного тягача с электродвигателем исключает эмиссию CO2, а также более чем на 60% снижает операционные затраты на эксплуатацию техники. Новый топливозаправщик обслуживает рейсы "Аэрофлота", Smartavia, "Победы" и Air Serbia в аэропорту Шереметьево.

Компания активно применяет современные транспортные технологии, позволяющие сокращать углеродный след в жизненном цикле авиационного топлива. Помимо электрического аэродромного топливозаправщика, предприятие внедрило систему цифровой аэрологистики: для обслуживания рейсов в российских аэропортах используется меньшее число машин при одновременном увеличении их загрузки. Другая разработка компании — блокчейн-платформа "Смарт Фьюэл" — позволила перевести оплату заправки самолётов "в крыло" полностью в цифровой формат, исключая бумажный документооборот. Ещё одним успешным проектом по декарбонизации и повышению энергоэффективности стало экологическое решение по восстановлению грузовых шин. Благодаря этой технологии срок полезного применения на аэродромных топливозаправщиках автомобильных колёс вырос в два раза.

Авторы Валерия Мишина