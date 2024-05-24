Telegram стал самым популярным онлайн-приложением Интерес к традиционным звонкам снижается, а активность пользователей в Интернете растёт. Любимым онлайн-сервисом россиян стал Telegram. Именно на этот мессенджер в 2024 году абоненты чаще всего подключают безлимитный интернет. Об этом свидетельствует аналитика Yota. 24 мая, 15:09 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mariia Boiko

В первом квартале 2024 года пользователи Yota чаще всего подключали безлимитный доступ к Telegram. Для сравнения: ещё год назад мессенджер занимал лишь четвёртую строчку рейтинга самых востребованных сервисов. Вторым по популярности оказался WhatsApp, который был лидером за аналогичный период 2023 года. Видеосервис YouTube по-прежнему занимает третью строчку. Замыкают топ-5 соцсеть VK и снова набирающий популярность TikTok.

Молодая аудитория (абоненты 14–27 лет) предпочитает общаться в основном в Telegram. При этом у абонентов 30+ рейтинг любимых сервисов возглавляет WhatsApp. По данным Yota, абоненты также стали в пять раз реже подключать себе безлимитные SMS, предпочитая вместо этого неограниченный интернет на популярные сервисы: за год спрос на опцию "Максимум безлимита" вырос на 72%. Почти половина пользователей (48%) подключают безлимитный интернет более чем на одну опцию. Особенно высокий этот показатель у зумеров — 60%.

Самыми востребованными приложениями у мужской части аудитории оказались картографические сервисы и навигаторы (доля пользователей-мужчин — 73%), сервисы VPN (72%), Twitch (68%), а также мессенджер IMO и "Одноклассники" (по 67%). Женская аудитория предпочитает безлимитный интернет на детские обучающие сервисы (доля пользователей-женщин — 55%), маркетплейсы (50%) и на онлайн-кинотеатры (49%).

Абоненты всё чаще используют мессенджеры для голосовых вызовов. За год количество потраченных минут на традиционные мобильные звонки снизилось на 14%. Кроме того, аналитики пришли к выводу, что женская аудитория в среднем тратит на телефонные разговоры на 27% больше минут, чем мужская.

Авторы Валерия Мишина