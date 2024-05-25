В Петербурге прошла самая большая велодискотека в истории Более 15 тысяч участников вышли на старт главного велопарада Северной столицы — "ЗСД Фонтанка Фест". На фестиваль приехали любители спорта из ста городов России: от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также велотуристы из Швейцарии, Германии, Израиля и Австралии. 25 мая, 19:27 Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"

На один день трасса Западного скоростного диаметра стала крупнейшей велодорожкой страны, а заезд — танцевальным флешмобом на колёсах. На финише участников велопарада подсчитали эксперты Книги рекордов России и объявили о регистрации самой большой велодискотеки в истории. Установить это достижение помогли энтузиасты из научно-популярного проекта "Энергия+". Они создали многоколёсный байк с диджейским пультом и акустической системой, который стал мобильной сценой для живого выступления петербургских музыкантов.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Кроме того, участники "ЗСД Фонтанка Фест" поддержали благотворительную акцию, ставшую ежегодной традицией фестиваля. Километраж, который преодолели велосипедисты, сеть АЗС "Газпромнефть" пересчитала в литры топлива. Их получат спортсмены Специальной олимпиады России (атлеты с ментальными особенностями) для бесплатных поездок на тренировки и соревнования по всей стране.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Напомним, что велопарад по ЗСД проходит с 2018 года. Это самое массовое мероприятие из приуроченных к празднованию Дня города Санкт-Петербурга. Протяжённость заезда — 15 км. По ходу трассы участники преодолевают несколько вантовых мостов на высоте 50 метров над Финским заливом.

Авторы Валерия Мишина