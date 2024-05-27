Почему Франция давит на Россию, но её компании продолжают зарабатывать здесь миллиарды Франция рвётся в лидеры по русофобии: грозится отправить свои войска в помощь ВСУ и цинично дискриминирует всех россиянам перед Олимпиадой-2024. Но французский бизнес при этом продолжает зарабатывать в России сверхприбыли. 27 мая, 08:27 Французские компании увеличили выручку в России. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RODWORKS © Freepik

Bonduelle

Базирующийся в Лилле производитель овощных консервов и заморозок Bonduelle поднял в России выручку за период СВО на 36% — до 19+ млрд рублей. Если французы сдержат слово, то после вычета расходов эти деньги будут отосланы Украины.

— Что касается нашей деятельности в России, мы решили направлять всю нашу прибыль от продаж в России на будущее восстановление Украины, — такое сообщение появилось на основном сайте Bonduelle в марте 2022 года.

Мы решили направлять всю нашу прибыль от продаж в России на будущее восстановление Украины. Фото © bonduelle.com

На девятый месяц спецоперации топ-менеджмент Bonduelle признал, что компания не собирается уходить из России.

— Мы решили остаться, потому что продовольствие — жизненно важный сектор. Не хотим добавить к геополитическому кризису ещё и продовольственный. Чувствуем ответственность и понимаем, что вся Центральная Азия получает продукты с трёх наших заводов в России, — сказал Гийом Деброс, возглавлявший в разное время и головной офис, и российский филиал.

На территории России мощности Bonduelle составляют упомянутые три завода и 10 тысяч гектаров земли, располагающихся в Краснодарском крае и Белгородской области. Как мы можем понять, управляют всем два юрлица: "Бондюэль-Кубань" и "Агро-Рост". Ещё два юрлица — "Бондюэль-Кубань. Кубанские консервы" и "Бондюэль-Белгород" — прошли по ходу СВО процесс ликвидации в форме присоединения.





В декабре 2022 года в Сети появилась информация, что компания Bonduelle в лице директора российского филиала Екатерины Елисеевой якобы передала ВС РФ несколько тысяч продуктовых наборов и пожелала нашим солдатам победы. Несмотря на то что головной офис в Лилле тут же опроверг эту информацию, вой со стороны Украины последовал оглушительный. Продукция компании подвергалась бойкоту и исчезала с прилавков украинских магазинов.

Life.ru выяснил, что топ-менеджер Bonduelle Екатерина Елисеева в первый же день спецоперации разместила у себя в профиле голубя с оливковой ветвью. Её муж — гражданин Франции, руководящий в Москве российским филиалом итальянского бренда пасты De Cecco. В деловых соцсетях Елисеева указывает, что уже год живёт в Вильнёв-д’Аск рядом с Лиллем. Переезд во Францию может быть связан с повышением: теперь она в Bonduelle — не глава российского подразделения, а директор по развивающимся странам, работающий в главном офисе. В России у Елисеевой с мужем может быть особняк на Рублёвке в Николине (до 100 млн рублей) и четырёхкомнатная квартира в отреставрированном историческом доме у Чистых прудов (до 70 млн рублей).





Российский филиал Bonduelle после Екатерины Елисеевой летом 2023 года возглавила Екатерина Цекич. У неё тоже в соцсетях размещён голубь с оливковой ветвью, едва началась СВО. Ранее Цекич репостила сбор подписей против действующей власти, который объявил входящий тогда в перечень экстремистов оппозиционер Роберт Загреев.

Российский филиал Bonduelle после Екатерины Елисеевой летом 2023 года возглавила Екатерина Цекич. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Елена Цекич

Bonduelle — не единственный французский крупный бизнес, открыто оставшийся в России.

Lactalis

Молочный концерн Lactalis (производящий продукцию под брендами President, Galbani, Parmalat и "Белый город") приумножил в России выручку на 17% по ходу СВО — до 46 млрд рублей. Не прекращали работу его заводы в Московской, Тульской, Белгородской и Свердловской областях.

— Компания остаётся в России из-за своих обязательств перед потребителями и сотрудниками, — объяснила позицию Lactalis глава российского подразделения Алина Сафинина. Любопытно, что она родилась в украинском Ивано-Франковске.

На русскоязычном сайте Lactalis в домене "Ru", как и полагается, существовал раздел "Политика конфиденциальности". Его текст прямо свидетельствовал о том, что российские персональные данные, собранные молочным концерном, обрабатываются в… Киеве.

— Персональные данные, собранные через веб-сайт, обрабатывает дочернее предприятие "Лакталис-Украина", владелец веб-страницы, местонахождение: ул. Эстонская, 120, Киев 03062, Украина, — гласил раздел.

Сейчас эта информация удалена, но кэш Интернета помнит всё.

Персональные данные, собранные через веб-сайт, обрабатывает дочернее предприятие "Лакталис-Украина". Фото © Яндекс кэш.

L’Oreal

Косметическая компания L’Oreal чуть просела в 2022-м по доходам, но в прошлом году ситуацию выровняла — почти 64 млрд рублей выручки, даже больше, чем в доковидную эпоху. Однако такие отличные цифры смотрятся странно, ведь после начала СВО L’Oreal заявлял о прекращении прямых продаж и закрытии собственных магазинов в России. Впрочем, впоследствии оказалось, что завод компании в Калужской области продолжил работать, а продукция просто теперь распространяется через сторонние парфюмерные сети.

Об Украине L’Oreal тоже не забывает.

— Мы уже пожертвовали 2,7 миллиона евро на гуманитарную помощь и продолжим делать пожертвования через наш "Фонд Украины" в размере 5 миллионов евро, — сообщается на сайте компании.

Директором российского филиала L’Oreal является калининградец Сергей Батурин, он в структуре компании уже двадцать лет.

Auchan

Auchan, у которого в России 241 магазин, месяц назад официально расписался в том, что никуда не уйдёт. Ретейлер направил соответствующее уведомление в Минпромторг. Всемирно известная сеть генерирует в России стабильные доходы. В прошлом году общая выручка всех связанных юрлиц превысила 288 млрд рублей.

При этом к российскому филиалу Auchan появились вопросы у нашей налоговой службы, бизнесу могут доначислить налогов на 181 млн рублей, причём лишь за один проверенный период с 2020-го по 2021 год.

Последние три года российский Auchan возглавляет этнический серб Иван Мартинович. Фото © Linkedin (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Иван Мартинович

Последние три года российский Auchan возглавляет этнический серб Иван Мартинович. Судя по всему, у него есть гражданства и России, и Франции. Он давно женат на дочери народного артиста Татарстана Нуриахмета Сафина. У семьи в Москве есть двушка в конструктивистском доме в Тверском районе (до 30 млн рублей) и трёшка в современной высотке в Пресненском (до 100 млн рублей).

Leroy Merlin

По ходу спецоперации сеть строительных магазинов Leroy Merlin закрыла две трети своих точек на Украине, а в России, напротив, решила открыть несколько новых вдобавок к 111 уже имеющимся. По итогам 2022 года Leroy Merlin возглавила составленный Forbes рейтинг крупнейших иностранных компаний, оставшихся в России, с выручкой 529,7 млрд руб. Показатели 2023 года пока не публиковались.

Ранее сообщалась, что Leroy Merlin передаст управление российского филиала локальному менеджменту. В рамках этой передачи уже сменилось название юрлица с "Леруа Мерлен Восток" на "Ле Монлид". А также поменялся собственник: раньше им числилось французское предприятие Bricolage Investissement, теперь — зарегистрированная в ОАЭ фирма Scenari Holding LP. А вот гендир российского подразделения остался неизменным: вот уже пять лет эту роль в российском Leroy Merlin исполняет француз Лоран Дефассье.

На Украине компанию Leroy Merlin назвали худшим примером пророссийской политики.

Получается, французы не только усиливают антироссийскую риторику, но и разгоняют обороты своего бизнеса в России. При этом они отсылают Украине и денежную помощь, и, возможно, российские персональные данные. Может быть, их компании ждёт национализация в России, как недавно было с имеющей американские корни группой "Агротерра", чьё управление передали Росимуществу?

Нужно ли выгонять из России французские компании? 0 Если они поддерживают финансово Украину, то нужно. Не нужно, если они платят в России налоги и оставляют здесь прибыль. Нужно их оставить и национализировать в России.

Авторы Пётр Егоров